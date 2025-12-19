Un juez de Grado investigará la muerte por disparo de un oso pardo de 170 kilos, cuyo cadáver fue hallado el pasado verano en Belmonte de Miranda

La Fiscalía del Principado de Asturias ha denunciado ante el Juzgado de Grado la muerte ilegal de un oso pardo tras la denuncia presentada por Coordinadora Ecoloxista d'Asturies. El cadáver del animal, un ejemplar de unos 170 kilos de peso, fue localizado el pasado verano en la localidad de Cuevas, en el concejo de Belmonte de Miranda, presentando al menos un impacto de bala.

Se trata de un nuevo caso de caza furtiva de oso pardo (Ursus arctos), una especie catalogada en peligro de extinción. Desde la Coordinadora Ecoloxista alertan de que este caso se suma a otros episodios recientes de furtivismo aún pendientes de resolución judicial, como la aparición de otro oso muerto por un lazo en Degaña o un nuevo caso en el concejo de Ibias.

La organización ecologista denuncia además la falta de transparencia del Gobierno del Principado de Asturias, que les ha negado el acceso a las necropsias de los osos muertos de forma intencionada y no les permite personarse como parte interesada en los expedientes administrativos. Para la Coordinadora, esta actitud evidencia un preocupante ocultismo en la gestión de los casos de furtivismo.

Desde el colectivo muestran su profunda preocupación ante lo que consideran que puede ser solo “la punta del iceberg” de una práctica ilegal extendida en algunos concejos asturianos, una situación que, aseguran, se ve agravada por las recientes presiones de determinados sindicatos ganaderos que reclaman la muerte de osos.

La Coordinadora Ecoloxista critica también el silencio del Principado de Asturias, que a su juicio no puede justificarse por la existencia de investigaciones en curso, dado el tiempo transcurrido desde el hallazgo del animal, sino por un interés en ocultar información sobre hechos de extrema gravedad.

Asimismo, señalan que las medidas actuales contra el furtivismo no están dando resultados. Entre las causas, destacan la degradación de las condiciones de trabajo de los Agentes de Medio Ambiente y el abandono de acciones que en el pasado demostraron su eficacia, como las campañas coordinadas de búsqueda y retirada de lazos.

Por todo ello, la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies vuelve a reclamar al Gobierno del Principado la aprobación urgente de un Plan Contra el Furtivismo que establezca medidas efectivas para prevenir y reducir estos delitos contra la fauna protegida, un plan que consideran imprescindible y que, insisten, no puede seguir demorándose.