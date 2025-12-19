La gripe amarga las Navidades en Asturias: esta es la fecha exacta en la que se prevé que llegue el pico del virus y los hospitales colapsen (por culpa de una variante de propagación explosiva)

El pico de la gripe llegará a finales de año, tras constatar la Consejería de Salud una "meseta" de contagios que ha iniciado un repunte que se prolongará durante las próximas dos semanas. La consejera Concepción Saavedra volvió a insistir en la necesidad de utilizar la vacunación y adoptar medidas higiénicas en vísperas de las fiestas navideñas, en especial quienes estén en contacto con personas vulnerables. La presencia de la "variante K" del virus A(H3N2), una mutación que permite que la barrera de inmunidad sea menos efectiva y hace que la propagación sea mayor gracias a un cambio en una proteína, ha cambiado las perspectivas.

Inicialmente, en los servicios de Salud del Principado se estimaba que la máxima incidencia de la gripe se produciría en el entorno de la Nochebuena (25-25 de diciembre), pero los últimos datos hacen prever que el máximo de circulación se produzca "hacia fin de año".

Los servicios sanitarios asturianos registran una alta incidencia, pero consideran que por ahora la situación está "controlada". En el Hospital de Cabueñes, en Gijón, los pacientes ingresados se mantienen, muchos de ellos por problemas respiratorios. "Estamos preparados y prevenidos para lo que puede venir, para hacerle frente, aunque siempre puede haber imprevistos", indicaron fuentes del centro sanitario gijonés. En Avilés, la incidencia del virus ha ido en aumento a lo largo de esta semana, y ayer la ocupación de camas en el San Agustín era del 90%, en gran medida por los numerosos casos de gripe A. "La incidencia de la gripe está aumentando en el Oriente, pero aún no es tan elevada como en otras zonas de Asturias", indicó Raúl Mateos, médico de Atención Primaria en el concejo de Llanes.

Expertos sanitarios señalaron que en Asturias siguen circulando virus gripales de tipo A, tanto de la A(H1N1), la cepa que originó la gran pandemia de 2009, como A(H3N2), la denominada "variante K". Es precisamente esta variante la que está registrando una propagación explosiva, por lo que podría acabar predominando, sostienen los expertos consultados.

Este subtipo suele asociarse a más casos graves en mayores, por lo que, si se impone, cabe esperar más consultas en urgencias y más ingresos hospitalarios. Los mismos expertos estiman que, tras el pico de finales de año, los casos iniciarán un descenso a lo largo de enero y la epidemia concluirá a comienzos de febrero.

Saavedra subrayó que la campaña de vacunación ha alcanzado ya al 56% de los mayores de 65 años (el pasado año cerró al 61% a 31 de marzo) y defendió la ampliación de horarios y la apertura por las tardes sin cita previa para acelerar coberturas. Ayer, el Servicio de Salud envió un SMS a todas las personas de ese grupo etario pendientes de inmunización para recordarles la importancia de vacunarse y las vías disponibles en su centro de salud o en los dispositivos abiertos por la tarde.

Incidencia al alza en España

Dada la mayor transmisibilidad de la "variante K", lo que favorece subidas más rápidas de la incidencia, Saavedra apeló a reforzar las medidas no farmacológicas en espacios sanitarios, sociosanitarios, farmacias y transportes públicos, y en reuniones con mucha gente o ante síntomas respiratorios: mascarilla en vulnerables y sintomáticos, ventilación frecuente, higiene de manos, limpieza de superficies y uso de pañuelos desechables.

En el conjunto de España la gripe continúa al alza y deja ya un aumento de la incidencia en una semana hasta los 446,6 casos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria, incremento que también se nota en los hospitales, donde los ingresos, fundamentalmente de mayores de 80 años y bebés, suben un 17 %. Se observa, no obstante, una ralentización del conjunto de los virus respiratorios (gripe, covid-19 y virus respiratorio sincitial).