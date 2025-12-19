Jorge Fernández Caldevilla, fiscal delegado de Menores: "Habría que limitar el uso de móviles por los menores, no sé por qué van con ellos al colegio"

Jorge Fernández Caldevilla, el fiscal delegado de Menores, inició su labor de la mano de José Lorca, pionero del tratamiento de los menores delincuentes y maestro de fiscales. Fernández Caldevilla considera que habría que limitar el acceso de los menores a los móviles y las redes sociales.

¿Qué puede decir la figura de José Lorca?

José Lorca fue un gran compañero y un gran amigo, ya desde que llegué a la Fiscalía de Oviedo en el año 89, Pepe Lorca era quien llevaba los temas de menores. En ese momento, no era una especialidad exclusiva. Y por la amistad que me unía con él, empecé a llevar con él también los temas de menores cuando él no podía asistir. Luego en el año 2000 se creó la sección especializada. De aquellas, Pepe era el coordinador de la sección y hay que destacar de él no solamente su calidad técnica como fiscal, sino sobre todo su calidad humana en lo personal, como compañero, como amigo, y la especial sensibilidad que se requiere para los temas de menores.

¿Se necesita esa especial sensibilidad en esta jurisdicción?

Pues sí. Aquí vemos principalmente personas y no papeles. En la justicia de mayores se trata de llegar a una solución lo más técnica posible de una forma casi, podemos decir, despersonalizada. En la justicia de menores es muy distinto porque hay siempre un informe del equipo técnico para valorar qué problemas han llevado a ese menor a delinquir y cuál puede ser la medida más adecuada. Sin olvidar nunca también la otra parte, que son las víctimas y los perjudicados. Además, llevamos el seguimiento de las medidas de los menores que están en el sistema de protección.

¿Siempre es más fácil la rehabilitación de un menor?

Generalmente la mayoría de los menores que cometen un delito nunca vuelven a pasar por aquí. Nos llegan unas 1.500 denuncias y aproximadamente 500 expedientes pasan al Juzgado de Menores. De esos, hay un núcleo, los que acaban con medidas de internamiento por hechos graves, que acaba reincidiendo. En estos casos suelen ser menores que parten de una situación problemática de desprotección, de consumos de drogas, de familias que no les hacen ni caso y son con los que es más difícil trabajar. Muchos de ellos, cuando están en el centro de menores, responden muy bien, se forman, comen adecuadamente, dejan el consumo de drogas y ves una evolución muy favorable. El problema es cuando tienen que volver a su entorno desestructurado. En general, siempre que hay una familia detrás más o menos normalizada, el resultado suele ser bueno de cara a la rehabilitación de los menores.

¿Cómo ha evolucionado la problemática?

Ha habido un cambio importante. Antiguamente, eran más los menores con problemas de marginalidad social los que cometían delitos. La llegada de menores extranjeros no acompañados supuso la necesidad de adaptar los centros. Tras varios fracasos, se logró crear unos centros específicos. Y también generó problemas de delincuencia cometidos por algunos de estos menores, que llegaron a ser más de la mitad de los internos en Sograndio. Por suerte, eso se estabilizó. Otros problemas importantes se relacionan con las redes sociales, que son el medio de comunicación usado, desgraciadamente, en edades demasiado tempranas. Y con unos problemas que se traducen en una mala educación sexual, el abuso de la pornografía desde edades muy tempranas, los problemas de abusos sexuales, de acosos escolares que se multiplican. En muchos tipos de delitos siempre aparece alguna amenaza a través de las redes sociales. También hemos tenido algunos problemas aquí en Asturias, con una respuesta policial muy rápida, con algunas bandas latinas, de los trinitarios y otras semejantes.

¿Habría que limitar el acceso de los adolescentes a los móviles?

Pues yo creo que sí, no me explico por qué tienen que ir con el móvil al colegio, tendría que estar totalmente prohibido. Hay un proyecto de reforma de la ley de protección de los menores en el entorno digital que también planteaba la prohibición de las redes sociales hasta los 16 años. Ahora están prohibidas hasta los 14 años. Sin embargo, los menores de edades tempranas acceden y tienen su perfil.

¿El ascenso de los delitos sexuales tiene que ver con eso?

Pues ligado a las redes sociales se ha incrementado bastante. Además, desde las redes sociales se presiona incluso a los menores de 12, 13, 14 años a tener relaciones sexuales cuanto antes. Creo que el control de todo esto es esencial para lograr a los menores una formación sexual sana. Ha aumentado mucho las denuncias de los abusos sexuales y las agresiones sexuales entre menores.

¿Y el fenómeno de las agresiones a padres y abuelos?

Eso sigue siendo continuo y también con un incremento en los últimos años. Detrás puede haber muchos problemas, a veces problemas de trastornos de comportamiento, otras veces esos trastornos vienen de la mala educación del hijo que se le ha dejado hacer lo que quiere y cuando se le quiere poner límites reacciona con violencia, otras veces problemas de drogas. Lo curioso es que, en la mayoría de los casos, el detonante de la reacción violenta que llega a la agresión contra la madre o el padre es cuando dicen: "Pues ahora te quedas sin móvil o te cortamos el wifi".

¿Hay medios suficientes para rehabilitar a estos jóvenes?

Pues creo que hay que ser optimista en el tema de los medios. Estamos en una comunidad autónoma uniprovincial y todas las medidas están aquí en la misma provincia, tenemos todos los recursos. Además, aquí tenemos los recursos ya instalados desde hace años y que funcionan relativamente bien. El principal problema es que el centro de Sograndio es un centro muy viejo y necesita una actualización. Tiene buen personal y buenos educadores, pero es un edificio antiguo que requiere continuas reparaciones.

¿En qué aspectos de prevención se puede trabajar?

Una iniciativa que se va a poner ahora en marcha por parte de la fiscalía es institucionalizar unas charlas educativas por parte de los fiscales en los centros escolares para tratar un poco de los problemas que tienen los niños y los adolescentes, cuáles son y qué consecuencias tienen, que sepan un poco. Porque muchas veces, por ejemplo, del uso indebido de las redes sociales es que no se dan ni cuenta. Por ejemplo, cuando hay una pelea en un centro escolar siempre va a haber alguien con el teléfono móvil ahí al lado que lo va a grabar y lo sube a la red social con la consecuencia que eso tiene para la víctima, la humillación que supone multiplicar la humillación de esa agresión. Lo mismo que los insultos y los comentarios despectivos en las redes sociales y demás que pueden llevar a la multiplicación de los efectos del acoso. Creo que ahí la prevención es esencial y esa prevención lógicamente tiene que venir desde la educación, en los centros escolares, en el entorno familiar, desde los centros de protección.