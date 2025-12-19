La localidad más pequeña de España con una administración de lotería está en Asturias: reabrió en septiembre y lo gestiona una vecina que dejó la ciudad para volver a su pueblo

San Martín de Teverga no es la capital de concejo, aunque lo parezca. Centro de salud, ayuntamiento, Casa de Cultura, entidades bancarias y una administración de lotería. Este núcleo poblacional ostenta el récord en todo el territorio nacional en tener este tipo de negocio siendo el lugar menos habitado con tan solo 345 habitantes.

El 22 de septiembre pasado la tevergana Lina Lana reabrió este punto de venta integral que llevaba cerrado unos siete meses. La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tenía previsto amortizar esta ubicación de ventas.

Una "alegría"

El Oso de Oro se ubica en la calle principal de San Martín y de momento es "una alegría para el pueblo, un negocio más abierto", comenta la gerente. Después de muchos años viviendo en Oviedo se fue a estudiar. Volvía puntualmente. "Ahora he decidido coger esta oportunidad y estoy contenta".

El municipio de Teverga contaba en 2024 con 1.539 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La capital oficial, que es La Plaza, donde se ubica la famosa Colegiata y las no menos conocidas momias de Teverga, dista unos centenares de metros de San Martín, que ejerce de capital oficiosa.

Teverga a lo largo del siglo XX contó siempre con una administración de lotería en una época de un concejo lleno de mineros y ganaderos que sobrepasaron en algún momento los 6.500 habitantes y con cuatro cines. El cierre de la minería a finales del siglo pasado y el éxodo y envejecimiento de la población llevó al cierre de muchos negocios.

Punto integral

La reapertura de este punto integral significa que cuenta con todo tipo de apuestas y las loterías en papel, como manda la tradición, cosa que no ofrecen otros despachos de Grado u Oviedo. Los Valles del Oso tienen puntos de venta en Proaza o en Trubia, pero no son integrales.

Lina Lana, una "novata" en la lotería

Lina Lana nunca trabajó en nada similar y al estar cerrada la administración tuvo que aprender a base de cursillos ofrecidos por SELAE que la ayudaron mucho. "Después de muchos años fuera, regresé a mi pueblo, Fresneo. Mi madre es mayor y así estoy más cerca de ella y más tranquilas las dos. La ciudad acaba cansando y estoy feliz aquí".

Comenta que la acogida es muy buena. Los lunes es la jornada con más jaleo, pues los habituales de los sorteos vienen el primer día a sellar y comprar boletos. Lamenta no haber podido abrir en verano, cuando "hay mucho turismo y se podía haber vendido bien".

La afluencia de clientes es buena el día en el que se hizo este reportaje y la gente tiene sus sueños, visiones y costumbres: "La terminación en trece es la primera que se acaba, tiene muy buena salida. Tengo números fijos que ya estaban asignados al anterior dueño y otros nuevos. Además, por la página web enviamos a toda España". Aunque llevan apenas tres meses con las puertas abiertas, ya vino gente a por un número que había soñado: "No se cómo lo hacen, yo no me acuerdo de lo que sueño".

Ventas en Belmontes, Quirós y Riosa

La lotera afirma que es un negocio complicado, con mucha responsabilidad y que necesita mucha dedicación. Para completar las ventas suele acercarse los miércoles y viernes a los concejos cercanos, como Belmonte o Quirós, y algunos más lejanos, como Riosa. Este mes de diciembre espera buenas ventas con el arreón final esta última semana.

Un gran premio en 2002

La administración, con los anteriores gerentes, repartió un gran premio en un sorteo de lotería en enero de 2002, un décimo con tres millones de euros y unos cuantos más de 100.000 euros distribuidos en Quirós, Proaza y Teverga. En 2013 se vendió parte de un tercer premio del sorteo de Navidad que cayó íntegramente en Oviedo. Lina Lana espera tener mañana un "poco de suerte y repartir el premio del principiante".

Los buscadores de premios tienen un lugar más para intentarlo y el pueblo, un negocio más que dinamiza y da vida a Teverga. La iluminación y la lotería no pueden faltar en Navidad, son un tradición muy arraigada y una cosecha de ilusiones que a veces se recoge.