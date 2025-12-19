Madres tras la estabilidad laboral: la natalidad en Asturias registró un "tímido repunte" tras un largo período de hundimiento

La natalidad en Asturias registró un "tímido repunte" en los diez primeros meses del año tras un largo período de hundimiento. A la espera de saber si estas cifras marcan el inicio de un cambio de tendencia, lo que queda claro es que la maternidad cada vez se retrasa más. En el Principado, las madres entre 34 y39 años son las que sustentan, casi exclusivamente, este crecimiento. ¿La razón para esperar? La situación económica y, especialmente, la estabilidad laboral.

La gijonesa Sofía Nájera-Alesón fue madre con 35 años. Se quedó embarazada tres meses después de casarse. Fue una decisión "muy meditada", argumenta. "Más que por el matrimonio, fue simplemente el momento adecuado. Llevábamos once años juntos, ya lo habíamos hablado mucho y teníamos ganas de dar ese paso", cuenta. "La situación económica siempre está presente, pero no fue un factor que nos frenara; más bien nos ayudó a organizarnos mejor", reconoce.

Los primeros meses, como en todas las familias, fueron los más intensos. Todo un reto: "Poco sueño, lactancia, todo nuevo…". La ayuda indispensable de su marido y de su familia fue fundamental. ¿Y en el tema laboral? Nájera-Alesón decidió solicitar la reducción de jornada, en su empresa le facilitaron el teletrabajo y a los doce meses su hija comenzó la guardería. "Ser madre hoy en día es un reto que combina planificación, apoyo y adaptación diaria; cansancio, pero también muchas alegrías, felicidad y gratificación", asegura. De hecho, vuelve a estar embarazada.

Bárbara González está todavía disfrutando de su baja maternal. A sus 34 años, fue madre hace poco más de cuatro años del pequeño Enzo. "Decidimos dar el paso porque teníamos estabilidad económica y laboral. Ambas influyeron, pero especialmente la laboral", explica. Ella es enfermera en Cangas del Narcea y eso, reconoce, le da más facilidades a la hora de conciliar: "Lo veo con mi marido, que trabaja en el sector privado. Yo puedo pedir, que es lo que haré, la reducción de jornada; y nos ayudarán los abuelos".

Sobre la posibilidad de ser madre más joven, reconoce que por una parte le hubiera gustado: "Ahora para el segundo, si quieres que este crezca un poco, te pones cerca de los 40". Lamentablemente, "a mi generación le tocó la crisis de 2008. Cuando acabamos la carrera, nos costó tener estabilidad laboral y tener dinero para disfrutar un poco de la vida. Es verdad que siendo más joven la recuperación hubiera sido mejor, pero a nivel adquisitivo no era posible".

Ana Solís es ginecóloga en el Hospital de Jove. Hace ocho meses fue madre de su segundo hijo y ahora está embarazada de cuatro meses. Cuando nazca su bebé tendrá 35 años. Al primero lo tuvo con 32. "Al ser ginecóloga y trabajar mucho el tema de la esterilidad, era un tema que me agobiaba. Me casé con 31 años y en seguida nos pusimos a intentarlo", cuenta.

En sus planes no estaba inicialmente ser familia numerosa, aunque era una idea que alguna vez se le había pasado por la cabeza. Sus padres no tienen hermanos y ella solo tiene una hermana, sin embargo, en casa de su marido el escenario es totalmente el contrario.

Solís trabaja solo de mañanas y tiene guardias localizadas, lo que le permite disfrutar de sus hijos por la tarde. Además, su marido teletrabaja y tienen una chica que les ayuda: "Tenemos mucha suerte, esta no es la realidad de mucha gente"

El ligero repunte que se registra en Asturias, lo nota también en su consulta. Han aumentado las consultas de ecografía y la media edad de las pacientes se sitúa ya en 32,6 años para el primer hijo. Además, han incrementado los estudios de esterilidad en mujeres por encima de los 53 años, incluso de los 40. Sobre ese retraso en la edad, pone el ejemplo de su entorno.

Con 26 años tuvo su primera hija Carmen Rodríguez. Tanto ella como su marido tenían claro que querían ser padres pronto. En aquellos años, ambos trabajaban a jornada completa y se acaban de comprar un piso en Candás. Poco después tuvieron la oportunidad de mudarse a la vivienda de su abuela y dejar de pagar hipoteca, por lo que decidieron lanzarse a por la segunda. Tenía 32 años y solicitó la jornada reducida en su trabajo. Su marido es calderero y tiene turnos.

La pareja siempre soñó con ser familia numerosa, pero el segundo embarazo no fue fácil. A Rodríguez le costó quedarse encinta. "Así que si llegaba el tercero, bien". Y lo hará, en la primavera de 2026. "Tengo claro que quise tres hijos para poder cuidarlos yo, y mientras pueda seguiré así. Si el día de mañana tengo que ponerme a jornada completa, pues será lo que haga y ya veré cómo nos organizamos", asegura.

