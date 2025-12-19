Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los médicos María Neira y Fernando López, Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA

LA NUEVA ESPAÑA entrega hoy, viernes, los Premios Salud 2025 a los médicos María Neira y Fernando López. La doctora Neira ha acreditado una brillante ejecutoria en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el doctor López se ha convertido en un referente mundial en tumores de nariz. Representan dos perfiles de excelencia muy diversos y complementarios en la mejora de la vida de las personas.

Los miembros del jurado de los Premios Salud, en la sede de LA NUEVA ESPAÑA, con Ángeles Rivero, directora general del periódico (a la derecha de la imagen). Desde la izquierda, Conchita Saavedra, consejera de Salud; Alejandro Braña, presidente del jurado; Juan López-Arranz, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias, y Luis Antuña, presidente del Colegio de Médicos de Asturias. José Antonio Vega, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, participó en la reunión mediante videoconferencia. | | JUAN PLAZA

Los miembros del jurado de los Premios Salud, en la sede de LA NUEVA ESPAÑA, con Ángeles Rivero, directora general del periódico (a la derecha de la imagen). Desde la izquierda, Conchita Saavedra, consejera de Salud; Alejandro Braña, presidente del jurado; Juan López-Arranz, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias, y Luis Antuña, presidente del Colegio de Médicos de Asturias. José Antonio Vega, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, participó en la reunión mediante videoconferencia. | | JUAN PLAZA

Los médicos María Purificación Neira González y Fernando López Álvarez han sido distinguidos con los Premios Salud 2025 de LA NUEVA ESPAÑA, la primera en la categoría de Trayectoria y el segundo en la modalidad de Proyección. El fallo de la tercera edición de los galardones tuvo lugar el pasado 4 de noviembre en la reunión del jurado, presidido por Alejandro Braña Vigil, expresidente del Colegio de Médicos de Asturias y antiguo jefe de Traumatología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

La doctora Neira ha sido, a lo largo de dos décadas, directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde este cargo, ha dirigido la estrategia global de la OMS sobre los determinantes ambientales de la salud; ha coordinado programas internacionales sobre contaminación del aire, cambio climático, agua y saneamiento, y seguridad química; y ha representado a la OMS en foros internacionales como COP, ONU Medio Ambiente y G7.

Por su parte, el doctor López, especialista en Otorrino del HUCA y profesor titular de la Universidad de Oviedo, simultanea con éxito la práctica clínica, la docencia y la investigación. Pese a su juventud, está situado entre los tres mayores expertos mundiales en carcinomas nasosinusales, tumores malignos que se originan en las células de la cavidad nasal y los senos paranasales y que a menudo tienen mal pronóstico, debido a que la mayoría de los casos se diagnostican en estadios avanzados cuando ya se registra una invasión de órganos o tejidos próximos.

Del jurado que ha fallado los Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA forman parte, además del doctor Braña, la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra Rielo; el presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Luis Antuña Montes; el decano de la Facultad de Medicina de Oviedo, José Antonio Vega Álvarez; el presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado, Juan Sebastián López-Arranz y Arranz, y, como secretario, Pablo Álvarez Álvarez, responsable del área de Sanidad de LA NUEVA ESPAÑA.

Las decisiones de premiar a María Neira González y Fernando López Álvarez han sido adoptadas por unanimidad del jurado. Las candidaturas fueron presentadas por las sociedades científicas del ámbito médico con sede en Asturias y por los integrantes del comité de valoración. De la doctora María Neira, el jurado subrayó en el acta "su sobresaliente y sostenido desarrollo profesional, desempeñando con brillantez altas responsabilidades internacionales, especialmente en el ámbito del Medio Ambiente y la Salud Pública". Sobre el doctor López destacó "la excelencia demostrada en su ejecutoria profesional, tanto desde el aspecto clínico como docente e investigador".

Noticias relacionadas y más

Los Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA se otorgan con periodicidad anual. Los ganadores de las dos primeras ediciones habían sido Amalio Telenti Asensio y Luis Fernández-Vega Sanz, en Trayectoria, y Paula Jiménez Fonseca y Rebeca Lorca Gutiérrez, en Proyección.

Los médicos María Neira y Fernando López, Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA

María Neira, exdirectora de Medio Ambiente de la OMS: "No hay nada más satisfactorio que estar dentro de la maquinaria global que promueve la salud pública"

