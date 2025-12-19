Los médicos María Neira y Fernando López, Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA

Los médicos María Purificación Neira González y Fernando López Álvarez han sido distinguidos con los Premios Salud 2025 de LA NUEVA ESPAÑA, la primera en la categoría de Trayectoria y el segundo en la modalidad de Proyección. El fallo de la tercera edición de los galardones tuvo lugar el pasado 4 de noviembre en la reunión del jurado, presidido por Alejandro Braña Vigil, expresidente del Colegio de Médicos de Asturias y antiguo jefe de Traumatología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

La doctora Neira ha sido, a lo largo de dos décadas, directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde este cargo, ha dirigido la estrategia global de la OMS sobre los determinantes ambientales de la salud; ha coordinado programas internacionales sobre contaminación del aire, cambio climático, agua y saneamiento, y seguridad química; y ha representado a la OMS en foros internacionales como COP, ONU Medio Ambiente y G7.

Por su parte, el doctor López, especialista en Otorrino del HUCA y profesor titular de la Universidad de Oviedo, simultanea con éxito la práctica clínica, la docencia y la investigación. Pese a su juventud, está situado entre los tres mayores expertos mundiales en carcinomas nasosinusales, tumores malignos que se originan en las células de la cavidad nasal y los senos paranasales y que a menudo tienen mal pronóstico, debido a que la mayoría de los casos se diagnostican en estadios avanzados cuando ya se registra una invasión de órganos o tejidos próximos.

Del jurado que ha fallado los Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA forman parte, además del doctor Braña, la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra Rielo; el presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Luis Antuña Montes; el decano de la Facultad de Medicina de Oviedo, José Antonio Vega Álvarez; el presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado, Juan Sebastián López-Arranz y Arranz, y, como secretario, Pablo Álvarez Álvarez, responsable del área de Sanidad de LA NUEVA ESPAÑA.

Las decisiones de premiar a María Neira González y Fernando López Álvarez han sido adoptadas por unanimidad del jurado. Las candidaturas fueron presentadas por las sociedades científicas del ámbito médico con sede en Asturias y por los integrantes del comité de valoración. De la doctora María Neira, el jurado subrayó en el acta "su sobresaliente y sostenido desarrollo profesional, desempeñando con brillantez altas responsabilidades internacionales, especialmente en el ámbito del Medio Ambiente y la Salud Pública". Sobre el doctor López destacó "la excelencia demostrada en su ejecutoria profesional, tanto desde el aspecto clínico como docente e investigador".

Los Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA se otorgan con periodicidad anual. Los ganadores de las dos primeras ediciones habían sido Amalio Telenti Asensio y Luis Fernández-Vega Sanz, en Trayectoria, y Paula Jiménez Fonseca y Rebeca Lorca Gutiérrez, en Proyección.