Masaveu, reforzado como segundo accionista de la multinacional EDP

El asturiano Fernando Masaveu Herrero, miembro del consejo general de EDP, ostenta la representación de más del 6,9% de l capital de la multinacional portuguesa. La corporación Masaveu, que a través de la sociedad Masaveu Internacional acaba de adquirir más de 3,9 millones de acciones de EDP con un desembolso de 14,76 millones de euros, se consolida como segundo principal accionista de la compañía energética por detrás de la sociedad estatal China Three Gorges (21,4% del capital ) y por delante del fondo de inversión estadounidense BlackRock (6,08%).

Fernando Masaveu Herrero ostenta los derechos de voto inherentes al capital social de Oppidum Capital, que está participada en un 55,9% por Masaveu Internacional y en un 44,1% por Unicaja Banco. A su vez, Masaveu Internacional está participada al 100% por Corporación Masaveu, participada a su vez en un 41,38% por la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, en un 10,73% por Flicka Forestal y un 0,03% por Fernando Masaveu Herrero. Este último controla la Fundación María Cristina Masaveu Peterson y Flicka Forestal. Además, la esposa de Fernando Masaveu Herrero, Carolina Compostizo, posee 18.467 acciones del capital social de EDP y tres hijos (Pedro, Jaime y Elías) poseen cada uno 542 acciones. Así, con las últimas adquisiciones de acciones, el 6,92% de los derechos de voto de EDP (289,87 millones de acciones) son imputables a Fernando Masaveu Herrero. n