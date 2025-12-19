Masaveu, reforzado como segundo accionista de la multinacional EDP
La corporación asturiana ya controla más del 6,9% del capital social de la multinacional
El asturiano Fernando Masaveu Herrero, miembro del consejo general de EDP, ostenta la representación de más del 6,9% de l capital de la multinacional portuguesa. La corporación Masaveu, que a través de la sociedad Masaveu Internacional acaba de adquirir más de 3,9 millones de acciones de EDP con un desembolso de 14,76 millones de euros, se consolida como segundo principal accionista de la compañía energética por detrás de la sociedad estatal China Three Gorges (21,4% del capital ) y por delante del fondo de inversión estadounidense BlackRock (6,08%).
Fernando Masaveu Herrero ostenta los derechos de voto inherentes al capital social de Oppidum Capital, que está participada en un 55,9% por Masaveu Internacional y en un 44,1% por Unicaja Banco. A su vez, Masaveu Internacional está participada al 100% por Corporación Masaveu, participada a su vez en un 41,38% por la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, en un 10,73% por Flicka Forestal y un 0,03% por Fernando Masaveu Herrero. Este último controla la Fundación María Cristina Masaveu Peterson y Flicka Forestal. Además, la esposa de Fernando Masaveu Herrero, Carolina Compostizo, posee 18.467 acciones del capital social de EDP y tres hijos (Pedro, Jaime y Elías) poseen cada uno 542 acciones. Así, con las últimas adquisiciones de acciones, el 6,92% de los derechos de voto de EDP (289,87 millones de acciones) son imputables a Fernando Masaveu Herrero. n
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera
- Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas
- Vuelco económico en Asturias: el comercio y la hostelería ya pesan más que la industria en el PIB de la región
- Viaje al interior de Jorge Ilegal: la leyenda del rock, en diez canciones (más un bonus track) y un relato personal de anécdotas (alguna salvaje)
- Otro caso de acoso sacude al PSOE: el senador asturiano Javier Izquierdo dimite tras una denuncia