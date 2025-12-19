Una Navidad de cuento en Los Prados

El centro comercial Los Prados se prepara para vivir "Una Navidad de cuento", una campaña pensada para que las familias disfruten de estas fiestas con planes cerca de casa. Hasta el 6 de enero, la decoración navideña y una cuidada programación de actividades convertirán la galería comercial ovetense en un pequeño universo de fantasía, historias y personajes entrañables.

El corazón de la campaña es la "Casa de los Cuentos de Navidad", un acogedor espacio de madera. Esta "Casa de los Cuentos de Navidad" está concebida como un escenario donde las historias cobran vida y cada visita se convierte en una experiencia inolvidable, llena de magia, ternura y ambiente navideño. El 27 de diciembre, llegará el taller de manualidades "El sombrero loco", en horario de 17.30 a 20.30 horas. En esta ocasión, será el Sombrerero Loco, icónico personaje de Alicia en el País de las Maravillas, quien sirva de inspiración para las creaciones. El taller está dirigido a niños a partir de 4 años, con un máximo de 20 participantes por turno, favoreciendo así un ambiente cercano y participativo en el que cada pequeño pueda disfrutar al máximo de la experiencia.

Ya en enero, la fantasía se trasladará al maquillaje con el "Pintacaras de cuento", que tendrá lugar el 3 de enero, de 17.30 a 20.30 horas. Dos puestos de pintacaras atendidos por monitores y monitoras caracterizados como personajes de cuentos clásicos –princesas, hadas, héroes o aventureros– transformarán a los en protagonistas de su historia favorita. A través del color, la fantasía y la creatividad, se generará un ambiente mágico en el que cada rostro se convertirá en un personaje de cuento.

La visita de Papa Noel

Uno de los momentos más esperados de la programación será la llegada de Papá Noel y del Paje Real a la Casita de los Cuentos de Navidad. Desde hoy al 23 de diciembre, Papá Noel recibirá a las familias en horario de 17.30 a 20.30 horas, para que los más pequeños puedan entregarle sus cartas y hacerse una foto. Los días 2, 3 y 4 de enero, será el Paje Real quien ocupe la casita en el mismo horario, asegurándose de que todas las cartas lleguen a tiempo a los Reyes Magos.

Los días 2, 3 y 4 de enero se ofrecerá en el centro comercial un servicio solidario de envoltorio de regalos a favor de la Fundación AINDACE, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Una propuesta que permite colaborar con una causa solidaria al tiempo que se preparan los últimos detalles de los regalos navideños más especiales.

Exposición de Lego

Desde hoy y a lo largo del fin de semana se desarrolla una exposición de Lego en el local de HUMANA, en la planta Alta, frente a Dreamfit. El horario para hoy es de 16:00 a 21:00 horas, resto de días de 12:00 a 21:00 horas. Un año más Los Prados colabora con Asturbrick para acercar a Oviedo el mundo de Lego. La muestra abarca construcciones realizadas con miles de piezas con una temática variada que incluirá ciudades, castillos, trenes, coches, fantasía, superhéroes, Star Wars y muchas más creaciones elaboradas por los componentes de Asturbrick. También colabora Sergio Cardín, que expondrá Dioramas Playmobil. jhabrá talleres para crear y llevarse un muñeco de Playmobil a casa. También, colaborara la asociación Kraken Robótica que aparte de exponer sus creaciones realizará talleres sobre robótica.

Este año también desde Asturbrick se quiere impulsar la solidaridad y el reciclaje con una campaña con Banco de Alimentos. Por cada kilo de lego usado que se lleve para reciclar y utilizar en futuras construcciones, donarán 2 kilos de alimentos a Banco de Alimentos de Asturias.