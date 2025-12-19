La Navidad se vive en el Salón en Llangréu

La Navidad es siempre una época especial del año, pero más si cabe en Llangréu, concejo que se llena de actividades por estas fechas. Llangréu encara la Navidad con una oferta amplia y diversa que tiene en cuenta las distintas localidades del municipio. El Ayuntamiento impulsa un programa que combina deporte, cultura y ocio familiar, con especial atención a la infancia y a la participación de todas las personas. El Salón de Navidad y sus actividades se extienden a los centros sociales de los distintos barrios y de la zona rural. El objetivo es acercar las actividades a las familias, facilitar la conciliación y reforzar los vínculos entre neños de diferentes puntos de Llangréu.

Su majestad el Rey Mago Baltasar, en la pasada cabalgata / LNE

El Ayuntamiento activará torneos y actividades deportivas durante todo el periodo vacacional, con la implicación de los clubes del concejo. Y es que el deporte vuelve a ser uno de los pilares del programa navideño. La San Silvestre en Familia, el día 31, será de nuevo una cita destacada. Las inscripciones se pueden efectuar en este enlace: https://short.do/DTUHha. Por otro lado, una de las novedades serán los "Pump Games", en el Circuito Pumptrack del Parque Dorado, en distintos horarios.

El Salón de Navidad ocupará los centros sociales de Barros, Paxumal, Les Teyeres, Sama, La Felguera, Tuilla, Lada y Riañu, entre otros. Este despliegue facilita el acceso sin desplazamientos largos y favorece la interacción entre niños de distintos barrios. La programación incluye títeres, cuentacuentos, talleres de cocina, actividades musicales, sesiones de karaoke, un escape navideño y un taller intergeneracional.

Cañón de nieve, visto desde el Ayuntamiento / LNE

La Pinacoteca Municipal sumará los talleres creativos impartidos por Espaciu Creativu Xaréu, con propuestas específicas para edades de 3 a 14 años.

El calendario cultural incorpora distintas obras teatrales de notable calidad. De hecho, el teatro conforma uno de los principales atractivos de la programación. Mañana, a las 18.00 horas, se representará "La Bruja Rechinadientes", para niños mayores de 7 años, en el Teatro José León Delestal. El día 21, a las 12.30, la Banda de Música de Llangréu ofrecerá su concierto de Navidad. Cuentos para no dormir será la actividad del 26 de diciembre, a las 18.00 horas. El 27, a las 19.00 horas, llegará "Voblanavidad, por eso cantamos". La programación teatral continuará el 3 de enero, a las 18.00 horas, con Dadá, que llega a Llangréu después de haber cosechado un éxito sobresaliente en Madrid. También habrá cine: Red One se proyectará el 2 de enero a las 18.00 horas.

Árbol de Navidad / LNE

Los mercadillos navideños regresarán con una novedad destacada. Algunos días incluirán un cañón de nieve y reparto de chocolate y churros en Sama, y chocolate y gofre en La Felguera. La degustación estará reservada al público infantil. El tren navideño funcionará del 27 de diciembre al 4 de enero, con paradas en Lada, Barros, La Felguera, Sama, Ciañu y Riañu, en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. A ello se suma el taller de elaboración de la carroza de los PIA, que registra cada año mayor participación juvenil en las sesiones previstas en el garaje de la calle La Unión.

Las recepciones reales y la cabalgata de Reyes cerrarán la programación festiva. El Ayuntamiento recuerda que el detalle de todas las actividades se encuentra en el programa distribuido en los distintos espacios municipales y en los canales digitales del consistorio.