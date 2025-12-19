El PP reta a Barbón a bajar tres tributos y pinchar "la burbuja" presupuestaria

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, reta al Gobierno a rebajar tres impuestos en el marco de la enmienda a la totalidad de su partido al proyecto de Presupuestos para 2026 del Gobierno. El veto total de los populares a las cuentas se sustenta en una idea: el proyecto del Ejecutivo constituye una "burbuja presupuestaria" engordada con "impuestos excesivos" que tampoco tienen consecuencia en la acción de Gobierno, dada la baja ejecución inversora y el crecimiento de una administración "sobredimensionada e ineficiente".

Los populares han ido asentando en la fiscalidad su discurso alternativo al del Ejecutivo, hasta el punto de considerar el esquema tributario autonómico su principal ariete político. Queipo ya convirtió el rechazo a la reforma del IRPF aprobada por el Ejecutivo en la palanca para cerrar el diálogo presupuestario con el Gobierno. Posteriormente, Queipo estableció el compromiso de una gran reforma tributaria en Asturias, que será sin duda uno de sus pilares en la batalla electoral de 2027. El discurso tributario de Álvaro Queipo será el primer apunte de su hoja de ruta fiscal si los populares gobiernan en Asturias.

Rebaja en el IRPF. Queipo pedirá al Gobierno medidas para compensar el efecto de la inflación, que es una de las principales explicaciones para el aumento de recaudación fiscal que se ha producido en todo el país. El PP propone bajar medio punto (0,5) los tipos impositivos del segundo y tercer tramo, por lo que afectaría a los ingresos hasta 12.450 euros y los 17.707,20 euros, y entre esa cifra y 33.007,20 euros, que quedarían con un tipo aplicable del 11,5% en el primer caso (frente al 12% actual) y del 13,5% en el segundo (frente al 14% actual). Además, plantea rebajar 0,7 puntos el tercer tramo (de 33.007,2 euros a 53.407,20 euros) para devolverlo al 18,5% y así compensar el incremento al 19,2% adoptado por el Ejecutivo de Barbón para neutralizar la rebaja que afecta solo al primer tramo. Además, el PP plantea deflactar el 5% los tres primeros tramos, lo que significa elevar los "listones" de cuantía para cambiar de tramo, de modo que cada contribuyente tendría más parte de su salario sujeto a unos tipos más bajos.

Bonificación del 100% en Sucesiones para herencias de padres y abuelos. El PP sostiene casi como un argumento ideológico que "es injusto volver a pagar por lo que ya pagaron los antecesores". En línea con las decisiones de otras comunidades, Queipo pedirá una bonificación del 100% a las herencias de los grupos I y II (procedentes de padres y abuelos).

Reforma en Transmisiones para favorecer la compra de vivienda. El PP plantea eliminar el error de salto en el tributo cuando se pasa al siguiente tramo contributivo, de forma que se calcule de un modo similar al IRPF: el tipo impositivo se calcula únicamente sobre la parte de la base liquidable que está comprendida en cada tramo. Los populares también reclaman un tipo reducido en Transmisiones Patrimoniales Onerosas para jóvenes hasta 35 años, familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y en los concejos en riesgo demográfico, de modo que los primeros 150.000 euros transmitidos queden exentos si se destinan a la compra de vivienda habitual. Además, reclaman un tipo reducido del 0,5% en los documentos notariales para esos colectivos.

Más ayudas en los concejos con problemas demográficos. Una cuarta propuesta fiscal se refiere al cómputo de los concejos cuyos residentes pueden acogerse a deducciones tributarias por pertenecer a concejos en riesgo de despoblación. El PP quiere extender ese beneficio a los calificados como "concejos demográficamente inestables", según el sistema de cómputo establecido por el Principado. Eso haría que los residentes en municipios como Cabranes, Caravia, Coaña, Muros de Nalón, Navia, Santo Adriano o Vegadeo pudiesen acogerse a esas ayudas, ya que ahora quedarían fuera de la clasificación.

La exigencia del PP de una reforma tributaria le lleva a acudir a la enmienda de totalidad, ya que el ajuste afectaría a los ingresos. Álvaro Queipo cree que ante unas cuentas "infladas" por la recaudación y que "no responden, por un gasto ineficiente, a las necesidades de Asturias", el primer paso debería ser ajustar la recaudación de la administración a sus necesidades reales: "Cada año quedan sin invertir 425 millones de euros de inversión", recalca el PP.