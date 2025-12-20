Agenda: qué hacer hoy 20 de diciembre en Asturias

Oviedo

Cuarta y última función de "Rigoletto"

A las 19.00 horas, el Teatro Campoamor acoge la cuarta y última función de la ópera "Rigoletto", de Giuseppe Verdi, uno de los títulos más populares del repertorio lírico. La obra, en tres actos, tiene algunas de las arias más célebres de la historia de la ópera. Las entradas se pueden adquirir en la web del Ayuntamiento y en las taquillas del teatro.

Jazz en Navidad

A las 19.00 horas, la Plaza de la Catedral (junto al edificio del Tribunal Superior de Justicia) acoge el concierto "Jazz en Navidad", una cita musical liderada por el saxofonista y cantante Jorge Viejo junto a su cuarteto, integrado por Marco Martínez (guitarra), Arturo Valero (contrabajo) e Ian Morris (batería). El repertorio está compuesto por clásicos navideños del jazz popularizados por artistas como Frank Sinatra o Ella Fitzgerald. El concierto se celebra en el marco del Mercado Navideño.

Encuentro coral navideño

A las 19.30 horas, el Teatro Filarmónica acoge con entrada gratuita "Oviedo canta la Navidad", IV Encuentro Coral de Villancicos, una cita que reunirá a varias formaciones corales de la ciudad y la región. Participan el Coru de Muyeres de San Esteban de les Cruces, el Coro de Ferreros, el Coro San Javier, el Coro del Centro Asturiano de Oviedo y el Coro Joven de la Escuela Divertimento, que interpretarán un variado repertorio de villancicos tradicionales, asturianos e internacionales bajo la dirección de Rebeca Velasco Rodríguez, José Miguel Lamalfa y Cristina Langa.

Música coral en La Corredoria

A las 12.30 horas, el Mercado de La Corredoria acoge el Concierto de Navidad de la Agrupación Coral La Corredoria, bajo la dirección de Carlos Esteban. La actuación se enmarca en la programación navideña del mercado y ofrece un repertorio propio de estas fechas, dirigido a todos los públicos.

Ridea

A las 19.30 horas, el Ridea acoge un concierto de piano a cargo de Luis Vázquez del Fresno. La cita, con entrada libre previa reserva, ofrece una velada dedicada al repertorio pianístico en un formato íntimo.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Amagüestu en el Campo San Francisco

El amagüestu se celebrará a las 18:30 horas en el Paseo de la Herradura y consistirá en el reparto de más de 30 kilos de castañas asadas. Se trata de un acto pensado para el disfrute en familia, en un entorno emblemático de la ciudad, que busca combinar tradición, convivencia y ocio en una tarde festiva dirigida especialmente al público infantil.

Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Asturias abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Gijón

Asociación Belenista de Gijón

Se puede realizar la VII Ruta de Belenes "Villa de Jovellanos". Además, se puede visitar el belén "El pesebre de los mares" en la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo. Asimismo, puede visitarse el belén monumental "Las Carolinas" en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver el belén "Una aldea asturiana" en Los Fresnos, en el horario del centro comercial. El belén del Jardín Botánico se podrá ver hasta el 6 de enero, de martes a domingo de 10.00 a 18.00 horas.

Festival Semana Mágica

Comienza el Festival Internacional Semana Mágica, que se prolongará hasta el 4 de enero. A las 13.00, 18.00 y a las 20.00 horas, el Mago Roger ofrecerá un espectáculo. En caso de lluvia, tendrán lugar en la Escuela de Comercio.

Teatro Jovellanos

A las 17.00 y 21.00 horas, se ofrecerá el espectáculo teatral circense "Slava’s Snowshow".

Teatro de la Laboral

A las 17.30 horas, concierto de "Petit Pop".

Gijón Arena

A las 22.00 horas, en la plaza de toros de El Bibio, Gilberto Santa Rosa ofrecerá un concierto.

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.30 y a las 16.30 horas, habrá teatro infantil, con el espectáculo "Navidades con sabor a cuento".

Laboral Centro de Arte

De 11.00 a 22.00 horas, en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, se desarrollará el tradicional mercado de arte y diseño "LABShop". Además, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

CMI Pumarín-Gijón Sur

A las 12.00 horas, tendrá lugar la gala de Navidad de la escuela "BangoArt". El alumnado de esta escuela artística demostrará sus dotes con danzas urbanas, ballet, piano, guitarra, violín, ukelele y canto.

CMI El Llano

A las 12.30 horas, "Teatro del Cuervo" ofrecerá la obra "Ágada, la guardiana del bosque", en el marco del programa "Esparciendo cultura".

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas, se presentará el libro "P.A.C.T.O.: Porque a veces lo más peligroso, es aquello que callamos", de Lucas Cueto-Felgueroso. Además, hasta el 25 de enero de 2026, se puede ver una muestra sobre Melquíades Álvarez.

Espacio Escénico El Huerto

A las 18.00 horas, "Teatro del Andamio" ofrecerá la obra "La verdadera historia de los tres cerditos".

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver "Tramares", la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Se puede ver la exposición de pintura "Naturaleza viva", de Patricia Suárez. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Antigua Rula

El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición "La Colectiva 27", en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Zarzuela "Carretera de Avilés, el viaje" en el Niemeyer

El centro Niemeyer acoge la representación de la zarzuela "Carretera de Avilés, el viaje", en la que participan numerosos artistas locales. Dará comienzo a las 20.30 horas. Las entradas ya están agotadas.

El Judo Club Avilés celebra sus bodas de plata

El Judo Club Avilés celebra hoy su 25 aniversario con una gala en el auditorio de la Casa de Cultura que comenzará a las 19.30 horas.

Fiesta asturcelta en La Luz

La comisiójn de festejos La Xungarosa, de La Luz, organiza una fiesta gastronómica asturcelta en el colegio Poeta Juan_Ochoa. Será a las 13.30 horas.

Exposición de belenes en Camposagrado

El palacio de Camposagrado acoge la exposición colectiva de Nacimientos de Avilés, que cumple su 27.ª edición. La entrada es libre y gratuita. Estará abierta al público de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Mercadillo navideño en Las Meanas

Los puestos del tradicional mercadillo navideño de Las_Meanas abrirá de 11.30 a 21.00 horas.

Maratón de donaciones de sangre

De 9.00 a 21.00 horas, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, organizado por la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera, se celebrará la última jornada de la maratón de donaciones de sangre, .

Navidad en Avilés

El Recinto "N’Avilés", Ciudad de la Navidad’, ubicado en la pista de La Exposición, ofrece un espacio festivo con pista de hielo, la casa de Papá Noel, hinchables, atracciones feriales, zona gastronómica y carpa de actividades. Estará abierto de 17.00 a 22.00 horas. La casa de Papá Noel abre de 18.00 a 21.00 horas. El precio de los tiquets es de 4 o 5 euros, según las atracciones.

Tren Navideño en Avilés

El Tren Navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realizará recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición de "Aviadores de la República" en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte), acoge la exposición "Aviadores de la República" organizada por la Asociación de Aviadores de la República (ADAR) para celebrar el 50º aniversario de la entidad. Participa también en el acto el secretario de ADAR, Eduardo de Bergia. Podrá visitarse hasta el 15 de febrero de manera gratuita los martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo 18.00 a 21.00 horas.

"Mariscal dialoga con Miranda", ampliada hasta el 11 de enero

En la Casa de Cultura de Avilés, hasta el 11 de enero, Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal en la Factoría Cultural sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Abre de lunes a sábados, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos lo hace de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Teatro infantil en La Felguera

La compañía "Katua&Galea" presenta hoy en Langreo su espectáculo "La bruja Rechinadientes", que supone el inicio de la programación infantil del "Salón de Navidad 2025". Será a las 18.00 horas en el teatro José León Delestal. La entrada es libre y gratuita, hasta completar aforo. El espectáculo está dirigido al público infantil y familiar. Está recomendado para mayores de 7 años.

Tonada en Sama

El certamen de tonada "Ciudá de Llangréu" se despide hoy en Sama con la gala de campeones. Se subirán a las tablas Esteban Verdeja (Cantabria) y Lorena Corripio (Carrandi) como ganadores en la categoría absoluta, masculina y femenina. Los campeones en aficionados fueron Diego Pérez (Pola de Siero) y Raquel Gutiérrez (Tolivia). El premio especial "Xuacu el de Sama" fue para Raúl Díaz (El Entrego) y la ganadora del premio especial "Celso Casal Candanedo" fue Marina Carbajosa (Grado). También actuará el Laureado Coro Santiaguín. Será a las 12.00 horas en el cine Felgueroso.

Música tradicional en Mieres

Mieres acoge hoy el festival de baile y música tradicional "Diarios d’Ampudia", con motivo de los 45 años del grupo folklórico Prau Llerón. Será a las 19.00 horas en el auditorio Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

Mercadillos navideños

Langreo y Mieres tienen en marcha sus mercadillos navideños, abiertos hasta el 5 de enero. El horario de la feria en Mieres será de lunes a domingo de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los festivos y vísperas habrá horarios especiales. Los mercadillos de La Felguera y Sama permanecerán abiertos, como en Mieres, hasta el 5 de enero a excepción de los días festivos y las tardes de Nochebuena y Nochevieja.

Exposición de Prado Grela en Aller

Aller acoge una exposición de pintura y escultura de Prado Grela. Puede verse en el centro cultural de Moreda, hasta el 16 de enero, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

"Framerate: Pulse of the Earth", en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Centro

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza a las 11.00 horas una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón y el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Exposición del XXVIII Certamen Nacional de Pintura "Evaristo Arce Piniella", en Villaviciosa

La sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa reúne hasta el 17 de enero de 2026 las obras del XXVIII Certamen Nacional de Pintura "Evaristo Arce Piniella", una cita que ofrece una panorámica de la creación pictórica contemporánea. La muestra incluye la obra ganadora de esta edición, firmada por Jezabel Rodríguez. La muestra puede visitarse de miércoles a viernes, de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Días 24 y 31 de diciembre, de 12.00 a 14.00 horas. Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Concierto navideño en la librería de Pimiango

El dúo formado por Puri Penín y Michael Lee Wolfe regresa a la Librería de Pimango con "The Christmas Concert", una propuesta musical con raíces en el rock, el folk y el rhythm & blues. Un concierto especial de Navidad que combina la "american roots music" de Wolfe y el universo artístico multidisciplinar de Penín, dos nombres imprescindibles del panorama musical asturiano. Será hoy a partir de las 21.00 horas, en la Librería de Pimango.

Navidad cultural en Ribadesella: luces, ópera, cine y mercado

Ribadesella despliega durante el mes de diciembre una programación navideña con actividades al aire libre y propuestas en la Casa de Cultura. El fin de semana del 20 y 21 llega el mercado de artesanos y productores locales (desde las 11.00 horas, en la plaza Nueva) y el sábado el Concierto de Navidad (20.00 h., Casa de Cultura).

Mercadillo navideño de Llanes

Del 6 de diciembre al 6 de enero, el mercadillo navideño de Llanes estará instalado en el parque de Posada Herrera. Con casetas tradicionales para la venta de productos navideños, y amenizado por villancicos y música en directo. Abre todos los festivos y durante los fines de semana, en horario de 11.30 a 14.30 horas y 16.30 a 21.00 horas.

Belén marinero en Llanes

La tradición más marinera de Llanes vuelve por Navidad. La cofradía de pescadores de la localidad invita al público a sumergirse en el espíritu navideño visitando el icónico belén marinero en la capilla de Santa Ana (entrada gratuita). Horarios: mañanas, de 12.00 a 14.00 horas los días 21, 24, 27, 28 y 31 de diciembre y 3, 4 y 5 de enero; tardes, de 18.00 a 20.00 horas, los días 6, 7, 19, 20, 25, 26, 27, 28 y 30 de diciembre y 1, 2, 3 y 4 de enero.

Occidente

"The Third Man", de Javier Bejarano Corchado, en Vegadeo

La Casa de Cultura de Vegadeo acoge hasta el 30 de diciembre de 2025 la exposición "The Third Man", un proyecto fotográfico-sonoro de Javier Bejarano e Ibai Etxezagarra que nace de una expedición de veintiún días en autosuficiencia por el glaciar del Baltoro (Pakistán), a más de 5.500 metros de altitud y con temperaturas bajo cero. La muestra propone una inmersión en esa "geografía humanística" donde paisaje y emoción se entrelazan, construyendo una cartografía abstracta de lo vivido a través de 50 obras y grabaciones de campo, bajo el comisariado de Isabel Hernández. Horarios: de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas, excepto el miércoles, que abre de 15.00 a 21.00 horas.

Covas da Andía (La Caridad)

Declaradas monumento natural, se sitúan en un valle resguardado, de roca caliza, donde hubo una explotación aurífera de época romana (siglos I y II después de Cristo). Esos trabajos mineros dejaron a la luz galerías kársticas que, a lo largo de más de 500 millones de años, el agua había abierto en el interior de la formación calcárea. La singularidad microclimática de este espacio, ha favorecido la formación de un bosque denso. Solo se permiten visitas guiadas previa reserva llamando al teléfono 619368169, sábados y domingos, a las 12.00 y a las 16.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Mercado en Cangas del Narcea

Cangas celebra su tradicional mercadillo semanal ubicado en el patio del colegio Alejandro Casona. A él acuden comerciantes de textil y alimentación.