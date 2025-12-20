Alimerka asegura que pagará todas las horas extra
Y. G.
Oviedo
La cadena asturiana de distribución Alimerka aseguró ayer que "siempre ha compensado y compensará absolutamente todos los posibles excesos de jornada, cumpliendo con la legalidad". La compañía mostró su "sorpresa" ante un comunicado remitido por los sindicatos CC OO y UGT en el que estos anunciaron acciones legales por no compensar horas extra.
