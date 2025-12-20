Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por NavidadComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Alimerka asegura que pagará todas las horas extra

Alimerka

Alimerka

Y. G.

Oviedo

La cadena asturiana de distribución Alimerka aseguró ayer que "siempre ha compensado y compensará absolutamente todos los posibles excesos de jornada, cumpliendo con la legalidad". La compañía mostró su "sorpresa" ante un comunicado remitido por los sindicatos CC OO y UGT en el que estos anunciaron acciones legales por no compensar horas extra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
  2. La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
  3. El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
  4. La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
  5. Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
  6. Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera
  7. Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas
  8. La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones para ganar peso en la multinacional energética EDP

Indra acelera la contratación de profesionales para sus factorías asturianas y buscará estrechar lazos con la Universidad y los centros de FP

Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna

La "alteridad" como base del buen médico

María Neira: "Un país inteligente invierte en una medicina sostenible"

La entrega de los Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA, un punto de encuentro de referentes del sector sanitario asturiano

Principado y Defensor del Pueblo chocan por el lobo

Principado y Defensor del Pueblo chocan por el lobo

Fernándo López: "Una palabra me ha marcado: responsabilidad"

Fernando Beltrán, el niño que inventó Lloviedo para no perder Asturias

Fernando Beltrán, el niño que inventó Lloviedo para no perder Asturias
Tracking Pixel Contents