Los alojamientos en casas rurales disparan el turismo en Navidad

El turismo asturiano augura unas Navidades "muy positivas", con porcentajes de ocupación que rondan entre el 60 y el 70 por ciento, especialmente en las ciudades. La meteorología volverá a convertirse en un factor decisivo, en unas semanas en las que se multiplica el turismo interior, protagonizado por asturianos que se desplazan dentro de la propia región. Es la radiografía general que ofrecen los expertos consultados tras un puente de la Constitución, calificado de "sobresaliente" para el turismo.

Fernando Corral, vicepresidente ejecutivo de la patronal Otea (Hostelería y Turismo de Asturias), espera unas Navidades en la línea del puente de diciembre y confirma que ha sido un buen año en términos de ocupación. "Pero nos preocupa un dato: observamos que están bajando ligeramente las pernoctaciones", destaca el hotelero ovetense.

Corral explica que el concepto de las Navidades ha cambiado de forma notable para el sector. Históricamente era una época baja, con establecimientos hoteleros que incluso cerraban, mientras que ahora se observa un aumento de las escapadas cortas. Además, diciembre se ha consolidado como el mes de mayor facturación para la restauración, impulsado por las cenas y comidas. El vicepresidente de Otea también pone el foco en los alojamientos rurales: "Los que están abiertos mejoran resultados, lo que contribuye a la desestacionalización". En este contexto resulta clave el auge del turismo interior. En 2024, el sector generó 2.800 millones de euros en Asturias, de los que 779 millones procedieron de los viajes de los propios asturianos dentro del Principado. "Las escapadas interiores van al alza", subraya.

José Balmori, presidente de la junta local de Otea de Llanes, prevé unas Navidades de alta facturación, tras un puente de diciembre "por encima de lo esperado". Balmori, que regenta cuatro establecimientos, destaca el aumento de la demanda de comida para llevar para Navidad y Año Nuevo y constata que "se consolida el turismo de escapada", especialmente entre parejas y grupos de amigos. "En Navidades se trabaja mucho y bien hasta Reyes; luego la actividad desciende. En estas fechas, nuestro cliente principal es el asturiano", recalca.

Por su parte, Carmen Sela, secretaria de la junta directiva de Otea y responsable de turismo rural, estima que alrededor de un 40 por ciento de estos alojamientos permanecen cerrados en estas fechas, según los datos recabados entre los asociados. Para los que abren, la ocupación se sitúa en torno al 70 por ciento en Nochevieja y entre el 50 y el 60 por ciento en Nochebuena. "Tras el covid hubo un repunte, porque la gente tenía muchas ganas de reunirse y se notó especialmente en las Navidades. Ahora la situación se ha normalizado", explica. Sela también llama la atención sobre el fuerte crecimiento del sector: "Somos muchísimos; las cifras prácticamente se han cuatriplicado respecto a antes de la pandemia".

Jaime García, representante de la asociación ARCA, que agrupa a albergues, hoteles rurales, apartamentos rurales y viviendas vacacionales rurales, señala que las previsiones varían en función de factores como la ubicación, el tamaño o las características de cada alojamiento. "Las casas de alquiler íntegro y de mayor capacidad son las más demandadas, sobre todo por familias o grupos de amigos. Las que cuentan con chimenea están especialmente solicitadas, al igual que las situadas en entornos urbanos o próximos a ciudades, por su atractivo vinculado a mercadillos y alumbrados navideños", explica. García destaca además el buen funcionamiento del programa de bonos de turismo rural impulsado por el Principado.