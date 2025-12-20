La "alteridad" como base del buen médico

"No perdamos de vista que la tecnología médica no es más que un instrumento a nuestra disposición para llegar más allá en el diagnóstico". Esta frase es una de las reflexiones que dejó ayer el traumatólogo ovetense Alejandro Braña Vigil, presidente del jurado de los Premios Salud LA NUEVA ESPAÑA y expresidente del Colegio de Médicos de Asturias.

Braña defendió una concepción de la medicina basada en la tecnología como una herramienta al servicio del profesional, pero nunca como sustituta de la relación médico-paciente, "eje esencial" de todo el proceso sanitario. "El terreno de juego de los médicos son las personas, con sus valores, sus miedos y emociones", aseguró. Durante su intervención, subrayó que el avance de la medicina de precisión y de las disciplinas "ómicas" debe ir acompañado del desarrollo de la llamada "personómica", que tenga en cuenta en todo momento a los pacientes y sus creencias.

El presidente del jurado puso el acento en la "alteridad, la empatía y el compromiso ético" como fundamentos de la profesión médica, recordando que el ejercicio de la medicina no puede reducirse a la burocracia ni a la mera aplicación de conocimientos técnicos. "La palabra clave en medicina es alteridad, esa capacidad de ponerse en las necesidades del otro, sabiéndose distinto", afirmó. En este sentido, se destacó que el Premio Salud LA NUEVA ESPAÑA reconoce no solo la excelencia profesional, sino también "la actitud y los valores humanos".

"Nuestros premiados reconocen a diario que la práctica médica no es la mera aplicación de conocimientos y tecnología", explicó. Los doctores María Neira y Fernando López fueron señalados como ejemplos de una medicina basada en el trabajo en equipo, la cooperación multidisciplinar y el mérito, pilares del prestigio de la sanidad asturiana. "Nadie es mejor que todos juntos y también el ejercicio de la medicina es un buen ejemplo de ello, ya que no es posible una medicina de calidad sin el concurso del trabajo de muchas personas que colaboran en pos de un objetivo común", reflexionó.

El jurado alabó además al Suplemento Salud de LA NUEVA ESPAÑA y a su responsable, el periodista Pablo Álvarez, por consolidar una iniciativa que "pone en valor la ejemplaridad profesional de la medicina".