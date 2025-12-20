Aluvión de elogios para los médicos María Neira y Fernando López, distinguidos con los Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA: "Son un ejemplo dentro y fuera de España"

Que la ciencia evoluciona sin parar y en plazos cada vez más cortos, como señaló ayer el traumatólogo Alejandro Braña Vigil durante la entrega de los Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA, es algo que no merece la pena discutir. El desarrollo de las nuevas tecnologías permite implantar soluciones médicas antaño inimaginables, pero que no serían posibles –por mucha Inteligencia Artificial que se tercie– sin las manos y el conocimiento de profesionales como los que recibieron el reconocimiento: María Neira González, en la categoría de Trayectoria, y Fernando López Álvarez, en Proyección. Ambos recogieron su galardón, una placa y una reproducción de la artista Breza Cecchini, en un acto que estuvo lleno de público y emoción.

"Nuestros premiados ejemplifican a diario que la práctica médica no es una forma de burocracia ni la mera aplicación de conocimientos y tecnología. Para nosotros, el buen oficio no basta, porque la medicina es una profesión que requiere una sólida formación en competencias y conocimientos, sí, pero también en valores", aseguró Braña. Son ambas trayectorias dignas de loar, y así lo hicieron quienes ayer formaron parte de la entrega de galardones. Además de Braña, se encargaron de alabar su labor la consejera de Salud, Concepción Saavedra; la directora general de LA NUEVA ESPAÑA, Ángeles Rivero; y el periodista de este diario y responsable del suplemento de Salud, Pablo Álvarez. El acto, que acumula ya tres ediciones alzándose como un referente para los sanitarios asturianos, fue una alabanza a la combinación de ciencia, excelencia y rigor científico.

No obstante, hubo también tiempo para los sentimientos, pues en la gala de este año no solo se habló este año con palabras. El cuarteto de cuerda integrado por solistas de la orquesta "Ensemble Ars Mundi", dirigida durante casi dos décadas por el maestro Yuri Nasushkin, homenajeó a un salón repleto de sanitarios con dos piezas musicales de Mozart. Aunque el momento más emotivo de la tarde fue la llegada, por sorpresa, de Ana Priera y su hijo Javi, de "El Ángel de Javi", quienes recibieron una sonora ovación de los presentes en su busca de ayuda para combatir las enfermedades raras.

EN IMÁGENES: Así ha sido la gala de los Premios Salud 2025 de LA NUEVA ESPAÑA / LUISMA MURIAS

María Neira fue durante veinte años la directora de la estrategia global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre riesgos ambientales. O lo que es lo mismo, "ha tenido la hercúlea tarea de mover a nivel mundial los hilos de unos determinantes de salud que condicionan 13 millones de muertes prematuras al año". Ha coordinado programas internacionales sobre contaminación del aire, cambio climático, agua y saneamiento, y seguridad química. Y todo ello, como destacó ayer Pablo Álvarez, sin olvidar su relación con Asturias, a pesar de llevar gran parte de su vida profesional en Ginebra (Suiza). "Siempre ha estado donde se la reclamaba y donde se la necesitaba; casi siempre pegándose buenas palizas de viajes y con muy poco que ganar", resaltó durante su intervención en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

La médica realizó un llamamiento a la transformación sanitaria, asentada sobre dos grandes pilares. Por un lado, la medicina especializada e individual y, por otro, la prevención primaria. Habló además de las posibilidades de la medicina digital que, en su opinión, "no nos va a deshumanizar, al revés, nos va a dejar más tiempo para ocuparnos y contactar con nuestros pacientes". Incidió, sobre todo, en la importancia que esta revolución digital está teniendo ya en la medicina asistencial o en las terapias genéticas, que "tanto debemos apoyar".

Fernando López, pese a su corta edad, está considerado uno de los tres mayores expertos mundiales en carcinomas nasosinusales, tumores malignos que se originan en las células de la cavidad nasal y los senos paranasales y que a menudo tienen mal pronóstico. Una trayectoria potenciada gracias a que forma parte de un "servicio hospitalario –el otorrino– ejemplar", que lleva más de cuarenta años en la élite nacional e internacional y que fue impulsado por Carlos Suárez, quien ayer se camufló entre el numeroso público que llenó la sala del Club LA NUEVA ESPAÑA.

"Encarna al médico total", destacó Pablo Álvarez. Es capaz de destacar en la asistencia sanitaria, la investigación, la docencia y la gestión. "Tenemos suerte de que casi todo su trabajo se haya materializado en el Hospital Universitario Central de Asturias", incidió el periodista.

Porque si hay una palabra que defina a López es "responsabilidad". La que él tuvo al decidir quedarse y desarrollar su trayectoria profesional en Asturias, aunque tuvo oportunidades externas, y la que realiza cada día tanto con sus estudiantes de la Universidad de Oviedo como siendo tutor de residentes. Su espíritu lo definió con una sola frase: "El mayor privilegio es ser médico".

Neira y González entraron así en una lista de profesionales cada vez más extensa. En las ediciones anteriores resultaron ganadores Amalio Telenti Asensio y Luis Fernández-Vega Sanz, en Trayectoria, y Paula Jiménez Fonseca y Rebeca Lorca Gutiérrez, en Proyección.

El jurado estuvo formado por el traumatólogo Alejandro Braña; la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra; el presidnet edel Colegio de Médicos de Asturias, Luis Antuña Montes; el decano de la Facultad de Medicina de Oviedo, José Antonio Vega Álvarez; el presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado, Juan Sebastián López-Arranz y Arranz; y, como secretario, Pablo Álvarez.

"En este acto hemos querido dar cabida a la ciencia, a la excelencia, al rigor científico, pero también a la emoción", afirmó la directora general de LA NUEVA ESPAÑA, Ángeles Rivero, quien agradeció al jurado y a los presentes que un año más formasen parte del "mejor escaparate de la sanidad asturiana". Los premios, incidió, revalidan el compromiso del periódico con "la excelencia de la atención sanitaria, y en concreto de la práctica médica".

Agencia Estatal de Salud

Cerró el acto la consejera de Salud, Concepción Saavedra, quien puso el foco en la capacidad de la sanidad asturiana para generar talento, proyectarlo al mundo y, posteriormente, recuperarlo y atraerlo de nuevo a la región. Siempre desde un compromiso con la más absoluta excelencia, y en colaboración con la Universidad de Oviedo y el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA).

Agradeció además la puesta en marcha del suplemento de Salud, y la importancia que tiene para divulgar los avances sanitarios que se producen en la región: "Lo más difícil en salud, como siempre digo, es comunicar e informar; que llegue a quien tiene que llegar, y vosotros lo hacéis de una manera excelente".

El Principado presentará próximamente de forma oficial su candidatura para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública, que se ubicaría en Oviedo. "Estamos convencidos de que reunimos las condiciones necesarias. Tenemos un sistema sanitaria sólido, una clara, contrastada y demostrada orientación hacia la salud pública, una red asistencial y académica de primer nivel y tenemos profesionales. Sobre todo profesionales con una amplia experiencia en los ámbitos de la prevención, la vigilancia y la respuesta antes los grandes desafíos sanitarios", aseguró Saavedra.

La consejera espera que el procedimiento sea rápido, pues se ha abierto con carácter de urgencia. Además, se mostró optimista con las posibilidades de la región. Porque "la trayectoria de personas como María Neira simboliza esa vocación y esa capacidad; y el trabajo de profesionales como Fernando López, el futuro que queremos seguir construyendo". E incidió: "La excelencia sanitaria debe ser una aspiración de todos, y que también se construye, se mantiene y se exporta desde un rincón del norte de un país de la periferia de Europa que se llama Asturias".