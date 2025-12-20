Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por NavidadComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

El Asturiano coge fuerza como asignatura en Secundaria

Llibru de llingua asturiana.

Llibru de llingua asturiana. / EP

S. B.

Oviedo

La Consejería de Educación anunció ayer un incremento del 34,2% en la matriculación en la asignatura de Asturiano y Eonaviego, hasta alcanzar los 30.782 estudiantes, encadenando así el cuarto año consecutivo de crecimiento. El principal impulso procede de la incorporación voluntaria de la lengua autóctona en el segundo ciclo de Infantil (3 a 6 años), donde se han inscrito 7.652 niños, el 48% del alumnado de esta etapa. Sin contar Infantil, la matrícula en Primaria, Secundaria y Bachillerato crece un 0,83%. Destaca el aumento en Secundaria concertada (36,5%), Bachillerato público (8,7%) y Primaria concertada (4,2%). Además, el asturiano llega por primera vez a las Escuelas Oficiales de Idiomas, con 43 matrículas en Oviedo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
  2. La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
  3. Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
  4. Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas
  5. La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones para ganar peso en la multinacional energética EDP
  6. Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
  7. La Aemet alerta a los asturianos: el fin de semana será 'plenamente invernal' con una bajada en los termómetros de hasta 6 grados (y lo peor está aún por llegar)
  8. Vuelco económico en Asturias: el comercio y la hostelería ya pesan más que la industria en el PIB de la región

El Asturiano coge fuerza como asignatura en Secundaria

El Asturiano coge fuerza como asignatura en Secundaria

Los alojamientos en casas rurales disparan el turismo en Navidad

Aluvión de elogios para los médicos María Neira y Fernando López, distinguidos con los Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA: "Son un ejemplo dentro y fuera de España"

Aluvión de elogios para los médicos María Neira y Fernando López, distinguidos con los Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA: "Son un ejemplo dentro y fuera de España"

Alejandro Braña: "La tecnología no debe sustituir nunca la relación médico-paciente"

La lucha del pequeño Javi y y su madre por conseguir fondos para su tratamiento, protagonistas inesperados en la gala de los Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA

La entrega de los Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA reúne a más de un centenar de destacados profesionales sanitarios de toda Asturias

Los empresarios asturianos aplauden la creación en la UE de una Macrorregión Atlántica: "Ayudará a atraer inversiones"

Indra acelera la contratación de profesionales para sus factorías asturianas y buscará estrechar lazos con la Universidad y los centros de FP

Tracking Pixel Contents