El Asturiano coge fuerza como asignatura en Secundaria
S. B.
La Consejería de Educación anunció ayer un incremento del 34,2% en la matriculación en la asignatura de Asturiano y Eonaviego, hasta alcanzar los 30.782 estudiantes, encadenando así el cuarto año consecutivo de crecimiento. El principal impulso procede de la incorporación voluntaria de la lengua autóctona en el segundo ciclo de Infantil (3 a 6 años), donde se han inscrito 7.652 niños, el 48% del alumnado de esta etapa. Sin contar Infantil, la matrícula en Primaria, Secundaria y Bachillerato crece un 0,83%. Destaca el aumento en Secundaria concertada (36,5%), Bachillerato público (8,7%) y Primaria concertada (4,2%). Además, el asturiano llega por primera vez a las Escuelas Oficiales de Idiomas, con 43 matrículas en Oviedo.
