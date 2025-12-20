Asturias convierte sus espacios naturales en aulas: 3.000 escolares ya aprenden al aire libre en la RENA

El programa de educación ambiental de la Red Natural de Asturias (RENA) alcanzó durante el curso 2024-2025 los 3.000 escolares, lo que supone un incremento del 20% respecto al curso anterior. En total, 63 centros educativos han participado en las actividades desarrolladas en los centros de interpretación de los espacios naturales protegidos de la comunidad.

Para el curso 2025-2026, la RENA presenta una nueva oferta educativa basada en una metodología activa y participativa. El programa incluye talleres, visitas guiadas, actividades al aire libre y juegos didácticos, con el objetivo de facilitar el aprendizaje práctico y fomentar la implicación del alumnado en la conservación del mundo natural.

Entre las principales novedades destaca la puesta en marcha de una experiencia integral en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Ponga. Esta propuesta combina naturaleza, cultura y sostenibilidad a través de itinerarios como el Paseo de los Sentidos de Les Bedueles, recorridos por el Bosque de Peloño y el Valle de Ponga, así como talleres prácticos sobre biodiversidad, geología y usos tradicionales, que incorporan dinámicas participativas como gincanas.

La iniciativa convierte a Ponga en un aula al aire libre y refuerza el conocimiento y la valoración de su patrimonio natural y cultural desde edades tempranas. El resto de espacios protegidos integrados en la RENA también dispone de una programación adaptada a los valores específicos de cada enclave.

Además de las propuestas dirigidas a la comunidad educativa, la RENA organiza actividades abiertas al resto de la sociedad, como talleres didácticos para todas las edades, rutas guiadas, itinerarios ornitológicos y campañas ambientales. Entre las iniciativas se incluyen acciones de luchas contra la basuraleza en colaboración con Ecoembes y SEO/BirdLife, así como proyectos conjuntos con la asociación Biodevas. También se desarrollan actividades específicas con motivo de los días mundiales relacionados con el medio ambiente.

La RENA y las políticas medioambientales en Asturias

La Red Natural de Asturias abarca más del 30% del territorio autonómico y constituye el eje central de las políticas de protección, gestión y sensibilización ambiental del Gobierno del Principado. El Ejecutivo destina 30,7 millones de euros a actuaciones orientadas a la restauración ecológica, la prevención ambiental, la modernización de medios y la dinamización de los espacios protegidos.

De este presupuesto, 13,4 millones se asignan al cuerpo de Agentes Medioambientales, responsables de la vigilancia y custodia del territorio. Asimismo, el proyecto de presupuestos para 2026 contempla actuaciones de restauración ecológica centradas en la recuperación de hábitats degradados, la restauración de riberas y humedales, el control de especies invasoras y la regeneración de zonas afectadas por incendios.

La RENA dispone de 24 puntos de información y centros de interpretación distribuidos entre los espacios naturales que la integran: los parques naturales y reservas de la biosfera de Redes, Somiedo, Ponga, Las Ubiñas-La Mesa y Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias; las reservas de la biosfera de Muniellos y del Río Eo, Oscos y Terras de Burón; el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de los Picos de Europa; y la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa.