Atención conductores asturianos: un mega control de la Guardia Civil corta la autopista "Y" y provoca retenciones kilométricas
El tráfico está siendo desviado por la estación de servicio de Robledo, en Llanera
M. G. S.
Un mega control de la Guardia Civil mantiene cortada la autopista "Y", a la altura de Robledo (Llanera), desde al menos las diez de esta mañana, provocando retenciones kilométricas en la principal vía de comunicación por carretera en Asturias. El atasco, en sentido Oviedo, llega a los 3 kilómetros. ¿El motivo? El partido de fútbol entre el Real Oviedo y el Celta de Vigo, que se juega a las 14.00 horas en el Tartiere, que ha sido declarado de alto riesgo.
Así lo acordó el pasado día 15 la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Esta declaración obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos al estadio.
Además, en estas situaciones, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos para vigilar a los ultras. Eso explica el enorme control que hay en plena autopista "Y".
Desvío del tráfico
Para sorpresa de los conductores que esta mañana circulaban con tranquilidad por la autopista, se toparon con decenas de agentes con metralleta en mano y furgones. Los dos carriles están cortados a la altura de la estación de servicio de Robledo, hacia donde se está desviando el tráfico. La gasolinera se encuentra por este motivo cerrada.
Para la declaración de alto riesgo se han evaluado elementos como el desplazamiento masivo de aficionados alemanes hasta Barcelona o antecedentes de encuentros anteriores.
