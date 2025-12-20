Aviso a los asturianos que vayan a regresar a casas por Navidad en coche: la DGT emite una alerta y la importancia de llevar instalados neumáticos de invierno, de todo tiempo o disponer de cadenas

Ya quedan cuatro días para la Nochebuena y son muchos los asturianos que están volviendo a casa por Navidad. Trenes, aviones y autobuses han vendido todos los billetes y la opción en coche se convierte casi en olbigada para volver al Principado.

Eso sí, la Dirección General de Tráfico (DGT) advirtió este sábado de que la nieve que traerá la llegada de un frente atlántico podría dificultar la circulación en hasta nueve carreteras de alta capacidad, incluyendo autopistas y autovías, en las próximas horas.

Así lo avanzó en un comunicado en el que explicó que, en concreto, las carreteras de alta capacidad que pueden verse afectadas son la A-66/AP-66 (Asturias y León), A-67 (Palencia-Cantabria), A-6/AP-6 (Madrid- León), AP-51 (Ávila), AP-61 (Segovia), A-1 (Madrid-Burgos), A-2 (Madrid-Soria), A-52 (Benavente-Ourense) y A-23 (Huesca-Jaca).

En este contexto, juzgó "imprescindible" planificar el viaje y consultar el estado de vialidad de las carreteras antes de realizar desplazamientos y recordó que, si comienza a nevar en ruta, hay que dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.

Tráfico destacó también la importancia de llevar instalados neumáticos de invierno, de todo tiempo o disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria si se va a circular por las zonas donde hay previsión de nevadas.

Para garantizar la fluidez y la seguridad vial, la DGT podrá establecer una serie de medidas que incluyen restricciones a la circulación de vehículos pesados y a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas; limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos; cortes totales preventivos y seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

Tráfico también tiene preparados para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados en diferentes carreteras para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario por las condiciones de vialidad invernal que se presenten.

Ante esta situación, aconsejó dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves; prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil; "extremar la precaución" cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno y conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación.

La DGT está "en contacto permanente" para coordinar las actuaciones a desarrollar en caso de nevadas y lluvias con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los Centros de Coordinación de Tráfico de la DGT, así como la Unidad de Medios Aéreos – UMA- de la DGT, también a través de la Unidad de Valoración de Riesgos de la Dirección General de Protección Civil, la Agencia Estatal de Meteorología y con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible.