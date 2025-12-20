Barbón, a lo superhéroe
Adrián Barbón apareció el pasado jueves en los premios Pasarela Campoamor como quien no quiere la cosa, pero queriéndola toda. Porque uno no se pone una capa negra con un forro rojo salvo que sea un superhéroe. Eso es una decisión vital.
El Presidente del Principado llegó con ese andar suyo tan reconocible, mitad cercanía mitad apresurado, envuelto en la célebre capa de la boda Vaqueira. Negra por fuera, roja por dentro, perfecta para saludar, posar, girarse un poco y dejar que el forro haga su trabajo. Barbón sabe.
Porque, si algo caracteriza al Presidente (o quiere que eso parezca), es su habilidad para mezclar lo institucional con lo campechano, el gesto serio con la frase larga y el atuendo clásico con el toque teatral. La capa parecía hecha a medida de sus formas: abrirla un poco al hablar, cerrarla al posar, sonreír con aire solemne… y listo, momento viral garantizado.
Mientras la Pasarela Campoamor celebraba la moda asturiana, Barbón decidió no desfilar (que eso ya sería demasiado), pero sí interpretar el papel. No de modelo, sino de Presidente que entra en escena como si el telón acabara de levantarse. Las redes, agradecidas, hicieron el resto: comparaciones con personajes épicos, bromas sobre si la capa venía con superpoderes y algún que otro guiño al forro "rojo".
Al final, Barbón se fue igual que llegó: con capa, sonrisa y ese estilo tan suyo de tomarse muy en serio… sin parecerlo del todo. Porque en Asturias ya lo sabemos: aquí el presidente gobierna, habla mucho, gesticula más y, cuando la ocasión lo pide, sale con capa. Y tan tranquilo.
