Casinitas, carbayones, carajitos y casadiellas, para endulzar la Navidad

La Navidad es el momento ideal para volver a poner sobre la mesa todos esos dulces que hacen las delicias de la familia. Este año de forma especial apetece disfrutar de los buenos productos artesanos que se elaboran con auténtico mimo en el obrador de Repostería Casino, fundada por Ana Menéndez en 1995, siempre con la máxima calidad y el buen hacer como protagonistas.

Las deliciosas casinitas

En Navidad destacan propuestas como los deliciosos turrones artesanos de diferentes variedades; los carbayones, casadiellas y como no, las riquísimas casinitas, santo y seña de la casa, hechas con una pasta fina de almendra molida y chocolate con leche ambos de primera calidad, una delicia irresistible con almendra marcona, mantequilla, nata, chocolate con leche y azúcar, y el secreto de las manos expertas que las elaboran, tal como señala Ana Menéndez.

Turrones artesanos

Los turrones artesanos causan furor en esta época, con modalidades como el crujiente de chocolate, el de pistacho o el de nata y nueces, además de los clásicos Gijona y Alicante. Mazapanes y polvorones de la mejor almendra también forman parte de esa variadísima oferta que se define por el empleo de ingredientes de altísima calidad y el mantenimiento de unas recetas tradicionales que se unen a otras más novedosas.

Ana Menéndez (La Oteda, Tineo, 1952), que también regenta el bar Casino de Cornellana desde 1980, se encarga de garantizar que todo salga perfecto. La empresaria, madre de tres hijas y abuela de siete nietos, todo un ejemplo de tenacidad, comenzó su carrera como repostera creando sus afamados carajitos y casadiellas de forma totalmente artesanal, utilizando únicamente las recetas familiares transmitidas de generación en generación, hasta convertirlos en dos de los dulces más típicos de Asturias y que actualmente son considerados como “embajadores” de nuestra región.

En Repostería Casino también elaboran una larga lista de empanadas con más de veinte variedades de sabores y en diferentes tipos de masa de pan o de hojaldre. Tampoco pueden olvidarse los bombones y tartas, así como la preparación de detalles para bodas y celebraciones. Los carajitos son otro de los clásicos de la casa, que cuenta con puntos de venta en Oviedo y Cornellana, donde nació el negocio. A ellos se une desde 2017 la tienda online que recibe pedidos dentro y fuera de España, y a la que se accede a través de la web www.reposteriacasino.com.