Los empresarios asturianos aplauden la creación en la UE de una Macrorregión Atlántica: "Ayudará a atraer inversiones"

Paso importante el que los líderes europeos han dado para formar la Macrorregión Atlántica, reclamada por las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico. El Consejo Europeo acordó esta semana la elaboración de una estrategia que deberá estar lista, a más tardar, en junio de 2027, para tener en cuenta la actual Estrategia Marítima Atlántica y el Plan de Acción Atlántico. La decisión es fundamental e inédita, y está llamada a ser de especial relevancia para las regiones de la fachada atlántica europea, entre las que se encuentra Asturias.

El Gobierno asturiano valoró ayer positivamente la medida, pues considera que "reforzará las oportunidades de desarrollo de Asturias, aumentará su capacidad de atracción de inversiones y acrecentará aún más su potencial logístico". A su juicio, es una "herramienta clave para evitar que el Arco Atlántico tenga una condición periférica", a la vez que aumentará su peso político en Europa y permitirá avanzar en proyectos tan relevantes como el Corredor Atlántico, la cooperación portuaria, el desarrollo del hidrógeno verde y la mejora de las conexiones ferroviarias y logísticas".

Esta decisión, inciden, abre "una nueva etapa para Asturias y para el conjunto del Arco Atlántico, basada en la cooperación, la ambición europea y la defensa de los intereses comunes desde una posición compartida y sólida". Para el Principado es indispensable "la construcción de alianzas con otras comunidades autónomas y regiones europeas para defender los intereses de Asturias por encima de cualquier adscripción política, con una lógica de cooperación, lealtad institucional y trabajo transversal". Un planteamiento que, aseguraron, ha permitido "sumar voluntades, generar consensos amplios y fortalecer la posición de Asturias en los principales debates estratégicos".

Los presidentes de las Cámaras de Comercio asturiana también subrayaron ayer la importancia de este hito. Carlos Paniceres, al frente del ente ovetense, aseguró que se consolida "una visión compartida de futuro para Asturias, basada en la cooperación, la escala europea y la capacidad de generar oportunidades reales para nuestro tejido empresarial". "Asturias no puede quedarse al margen de las grandes dinámicas territoriales europeas. La Macrorregión Atlántica nos permite ganar visibilidad, influencia y capacidad de atracción de inversiones, y este reconocimiento confirma que íbamos en la dirección correcta", afirmó.

Este reconocimiento, añadió por tanto Paniceres, impulsará el papel de la región "como territorio competitivo, abierto y alineado con las prioridades europeas".

Para homólogo de Gijón, Félix Baragaño, el paso dado por las instituciones comunitarias supone "una gran satisfacción". "El espacio que va desde el suroeste de Francia y norte de Portugal, abarcando toda la cornisa cantábrica de España, es un territorio con una singularidad que precisa de políticas y estrategias comunes para su desarrollo económico y empresarial", explicó. Y apuntó a aspectos clave como el energético, las comunicaciones o el turismo, entre otros.

"Corresponde ahora seguir trabajando para culminar este proceso y una vez definitivamente reconocida y constituida esta nueva macro región, comience a dar los frutos deseados", concluyó.

El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, resaltó que esta decisión refuerza el papel de las Cámaras de Comercio como garantes del desarrollo económico y social. En particular, "las Cámaras del norte de España antepusieron desde el primero momento los intereses generales frente a los particulares, alcanzando consensos claros y sin fisuras sobre los intereses comunes de los respectivos territorios".

Reconoció que en los últimos años las regiones atlánticas "han visto reducido su peso en una Europa cuyo eje vira hacía el este". "Es por ello que las organizaciones y agentes sociales debemos de trabajar por y para el crecimiento de nuestras regiones", defendió. Y culminó: "La macrorregión atlántica será una realidad y, como en tantos hitos logrados a lo largo de la historia, las Cámaras de Comercio hemos sido parte activa".