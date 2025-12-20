La entrega de los Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA, un punto de encuentro de referentes del sector sanitario asturiano

El acto de entrega de los Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA, en su tercera edición, congregó a más de un centenar de los principales referentes del sector sanitario asturiano. La presencia de la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, tenía un doble significado. Por una parte, su faceta de máxima autoridad regional en el ámbito de la salud. Por otra, su condición del miembro del jurado del galardón, que preside el traumatólogo Alejandro Braña. También estuvieron presentes el resto de integrantes del comité que selecciona a los ganadores: el catedrático y exrector Juan López-Arranz, presidente de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias; el presidente del Colegio de Médicos, Luis Antuña; y el decano de la Facultad de Medicina, José Antonio Vega.

La Universidad de Oviedo estuvo representada por el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Alfonso López Muñiz. El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), por su gerente, Beatriz López Muñiz, a su vez responsable del área sanitaria IV.

Del sector empresarial acudió Carlos Paniceres, presidente de la Cámara Comercio de Oviedo y consejero delegado de la empresa de ambulancias Transinsa. Por el Hospital Centro Médico de Asturias asistieron José Luis Sáenz de Santa María (área financierra), Ricardo Llavona (gerente) y Pedro Zaldívar (director médico). La farmacéutica Bayer estuvo representada por Paula Viñas.

El acto de entrega de los Premios Salud a María Neira y a Fernando López fue seguido por Faustino Blanco, director de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria de Asturias (FINBA). También por los psicólogos Esther Blanco y Andrés Calvo, directores de la Clínica Persum (Oviedo), y por los psiquiatras Julio Bobes, Susana Santamarina y Paz García-Portilla. Estuvo presente el anestesista Cipriano Fernández, codirector de las clínicas Asturias Dolor.

Con el fin de arropar a Fernando López asistieron varios de sus compañeros del servicio de Otorrino del HUCA, entre ellos el creador del mismo, Carlos Suárez, ya jubilado, y el actual jefe, José Luis Llorente.

También estuvieron presentes el jefes de Cirugía General del Hospital de Cabueñes (Gijón), José Carlos Fernández; el médico y experto en consultoría Ignacio Riesgo; el experto en gestión y exgerente del Hospital San Agustín, de Avilés, Enrique González; los catedráticos jubilados Adonina Tardón, José Antonio Flórez y Pere Casan;_el urólogo del HUCA Miguel Hevia; el pediatra Venancio Martínez; el responsable de la Unidad de Evaluación en Calidad del Sespa, Valentín Javier Rodríguez; el profesor de la Escuela de Enfermería de Gijón Enrique Oltra;el científico y divulgador Amador Menéndez;el catedrático de Bioquímica Santiago Cal; o la responsable de la Escuela de Salud de Tineo, Marta de la Fuente.