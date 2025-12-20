Fernándo López: "Una palabra me ha marcado: responsabilidad"

"No hay gesto más injusto que no reconocer lo que otros han hecho por nosotros". Con esa reflexión comenzó el especialista en Otorrinolaringología en el HUCA Fernando López su intervención al recoger el Premio de Salud LA NUEVA ESPAÑA en la modalidad "Proyección". "Este premio me obliga a mirar hacia adelante y seguir apostando por la medicida", reconoció, aunque quiso mirar hacia atrás: "Hay una palabra que ha marcado mi vida: responsabilidad".

López descubrió que quería ser médico de niño, y decidió estudiar la carrera en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo. "Quedarse en Asturias también es un acto de responsabilidad", argumentó. "Creo firmemente que la Universidad debe inculcar valores", aseguró el que hoy es vicedecano de ese centro. "Trabajo con un grupo de profesionales magnífico; aprendo tanto de ellos que espero que ellos también puedan aprender algo de mi", sonrió.

Especializado en oncología de cabeza y cuello, López puso el acento en la importancia de tratar no solo la enfermedad, sino también la dignidad y la calidad de vida de los pacientes. "Trabajamos para curar, pero también para dañar lo menos posible", aseguró, al tiempo que reivindicó los avances en tratamientos personalizados, la investigación y el trabajo multidisciplinar, son posibles "gracias a un sistema público de salud que integra asistencia, docencia e investigación".

López quiso cerrar su intervención señalando que este reconocimiento no es un punto de llegada, sino un estímulo para seguir adelante, agradeciendo especialmente el apoyo de su familia y recordando que "el mayor privilegio es ser médico y mantener la confianza de los pacientes", muchos de ellos presentes en el acto, algo que le emocionó. n