GijónNosImporta: un amplio dispositivo de limpieza para una ciudad más cuidada, en Navidad

Con motivo de las fiestas navideñas y en el marco de la campaña #GijónNosImporta, Emulsa refuerza su compromiso con la limpieza y la correcta gestión de residuos en Gijón/Xixón, desplegando un amplio dispositivo de higiene urbana adaptado al incremento de actividad en calles, plazas y espacios públicos durante estas fechas.

La Navidad es un periodo de mayor uso del espacio urbano, con un aumento de eventos, celebraciones, consumo y afluencia de personas. Para dar respuesta a esta situación, Emulsa mantiene de lunes a sábado un funcionamiento equivalente al de un día convencional, garantizando la continuidad del servicio con medios humanos y técnicos suficientes.

En este periodo se realizan diariamente tareas de limpieza viaria, servicios mecanizados y labores de repaso, con alrededor de 150 actuaciones diarias, asegurando la correcta atención a todos los barrios de la ciudad.

Domingos y festivos

Los domingos y días festivos se activa un refuerzo específico de limpieza, consciente de que son jornadas de especial intensidad para el disfrute ciudadano. En los domingos, el dispositivo cuenta con aproximadamente 62 trabajadores, mientras que en fechas señaladas como el Día de Navidad y el Día de Año Nuevo el servicio se refuerza hasta alcanzar unos 75 trabajadores, con el objetivo de recuperar la normalidad del espacio público tras las celebraciones. El Día de Reyes, el operativo será similar al de un domingo, incorporando además un dispositivo especial de limpieza del recorrido de la Cabalgata, que se llevará a cabo en horario nocturno y contará con alrededor de 20 trabajadores, para que las calles estén en perfecto estado a primera hora de la mañana.

Trabajos en la playa. / lne

Zonas estratégicas

Durante todo el periodo navideño, EMULSA presta especial atención a los puntos de mayor interés ciudadano, como las zonas con alumbrado navideño, la Plaza Mayor, mercados navideños, Mercaplana, el Jardín Botánico, así como a los distintos eventos que se celebran en la ciudad: carreras deportivas, conciertos, travesías a nado y otras actividades culturales y de ocio. Asimismo, se atienden avisos puntuales derivados de accidentes, manchas u otras incidencias, y se mantienen tareas específicas como la limpieza de instalaciones municipales, entre ellas las piscinas del Complejo Deportivo de La Laboral.

Paralelamente, EMULSA continúa desarrollando trabajos de limpieza a presión de pavimentos, una actuación clave para mejorar el estado del viario y reforzar la imagen de una ciudad cuidada y acogedora.

Desde EMULSA se subraya que este importante esfuerzo humano y material resulta aún más eficaz cuando cuenta con la colaboración activa de la ciudadanía. La campaña #GijónNosImporta apela precisamente a esa corresponsabilidad, recordando que gestos sencillos como respetar los horarios de depósito de residuos, utilizar papeleras, separar correctamente para el reciclaje o cuidar el entorno común contribuyen de forma decisiva a mantener un Gijón/Xixón más limpio, más guapo y más sostenible.

Porque estas Navidades, cuidar la ciudad es una tarea compartida. #GijónNosImporta