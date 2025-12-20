Indra acelera la contratación de profesionales para sus factorías asturianas y buscará estrechar lazos con la Universidad y los centros de FP

La multinacional española de defensa Indra quiere iniciar el año 2026 colocando el foco de su estrategia de crecimiento en la comunidad autónoma que ha escogido como territorio para iniciarse en la fabricación de vehículos blindados de combate. Con el objetivo de presentar sus planes a corto y medio plazo y contratar los profesionales que necesita para llevar a cabo sus proyectos en Asturias, la compañía presidida por Ángel Escribano celebrará un acto en Oviedo el próximo 12 de enero al que asistirán representantes de instituciones políticas, empresariales y educativas de la región.

Esta última pata, la educativa, será especialmente importante, porque en el encuentro (que será a puerta cerrada en el palacio del Conde de Toreno) los directivos de Indra quieren tender la mano tanto a la Universidad de Oviedo como a centros de formación profesional de la comunidad, para así aumentar las posibilidades de captar talento asturiano para sus proyectos.

Estos, como es sabido, se concentran en Gijón, en las instalaciones de El Tallerón, anteriormente pertenecientes a Duro Felguera. Allí no sólo se establecerá la nueva factoría de blindados de Indra, sino que también reubicará su centro de sistemas de tráfico aéreo – actualmente en el Parque Tecnológico de Gijón–y el personal administrativo y de dirección de la planta. El Tallerón, en resumen, será la sede de la empresa en la región. La compañía bautizará el recinto con el nombre corporativo de "Indra Gijón", y aspira a que allí trabajen unas mil personas.

La primera tarea prevista para las instalaciones gijonesas es el ensamblaje final de los blindados 8x8 "Dragón", que fabrica para el Ejército español el consorcio empresarial Tess Defence, completado por Santa Bárbara Sistemas (que construye las barcazas en su planta de Trubia), Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Sapa Placencia.

La última vez que Ángel Escribano acudió Asturias para informar de los planes de Indra fue en septiembre. Si bien en aquel momento trascendió el deseo de la empresa de visitar la fábrica de armas de La Vega de Oviedo, para sondear posibles ubicaciones para un centro de I+D, desde la compañía señalaron que para el encuentro del 12 de enero no está prevista ninguna visita en ese sentido.