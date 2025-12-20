En marcha la primera oferta de alquiler asequible del Estado: 37 pisos en Mieres con una renta media de 413 euros mensuales

La sociedad estatal Casa 47, encargada del nuevo plan para promover el alquiler a precios asequible, ha lanzado su primera oferta en Asturias: 37 pisos ubicados en Mieres con una renta media de 413 euros mensuales. Se trata de viviendas sin estrenar que estaban vacantes desde que, en 2011, la también empresa pública Sepes culminó la construcción en un bloque –conocido popularmente como "el edificio negro", por su estética exterior– en el céntrico ensanche urbano de La Mayacina.

Casa 47 informó ayer de la apertura del plazo de inscripción para optar a esas viviendas, que serán adjudicadas a través de sorteo ante notario entre los aspirantes que cumplan los requisitos de la convocatoria, entre ellos el de no tener ninguna otra vivienda en propiedad. No es obligatorio en cambio que las familias estén empadronadas en Mieres, aunque sí que estén inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida del Principado. Esto es, antes de inscribirse en la convocatoria de Casa 47 (a través del portal web de esta sociedad pública, en el plazo de 60 días contados desde ayer) es preciso hacerlo en el registro autonómico (de forma presencial o telemática). Según la información conocida ayer, el límite máximo de ingresos de los hogares para acceder a estas viviendas es de 37.800 euros netos al año (incluidos todos los miembros de la unidad familiar), y se establece un mínimo de 16.800 euros.

El lote de pisos de Mieres está formado por 31 viviendas de dos dormitorios, 5 de un dormitorio y una de 4 dormitorios, esta última reservada para familias numerosas. Todas las viviendas llevan aparejada una plaza de garaje y veinte de ellas disponen además de trastero. Las superficies oscilan entre 49 metros cuadrados de las más pequeñas y los 149 de la mayor.

Casa 47 ha fijado la renta mensual en 5,8 euros por metro cuadrado, de modo que los precios estarán comprendidos entre los 344 euros y los 735 euros.

Junto a la convocatoria de Asturias, la referida sociedad estatal ha puesto en marcha otras en Vigo (67 viviendas) y en Valencia (67), en este último caso al menos parte de ellas en varios de los municipios afectados por la dana que asoló varias comarcas en octubre de 2024.