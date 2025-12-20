María Neira: "Un país inteligente invierte en una medicina sostenible"

La ganadora del Premio Salud LA NUEVA ESPAÑA en la categoría "Trayectoria", María Neira (Langreo, 1962), reivindicó ayer en su discurso una visión integral de la medicina, que combine los avances tecnológicos con "una apuesta decidida por la prevención primaria y la sostenibilidad ambiental". "Un país inteligente es aquel que invierte en esta transformación para descarbonizar la medicina", aseguró Neira.

La facultativa aprovechó su turno de palabra para destacar la necesidad de avanzar en dos pilares inseparables: por un lado, "la medicida personalizada apoyada en la digitalización, la inteligencia artificial y las terapias innovadoras". Y, por otro, "la prevención, ligada a la lucha contra la contaminación, los microplásticos y los disruptores endocrinos que afectan ya a la fertilidad y a la salud en edades tempranas". "Esto resume los pilares de la salud global y me alegra que ese empuje venga desde Asturias", celebró.

La premiada subrayó que el argumento de la salud debe ser clave para impulsar políticas de transición energética, urbanismo saludable y producción alimentaria sostenible, y defendió que invertir en estos cambios no es solo una cuestión ambiental, sino también económica y social. Durante su intervención, Neira animó a actuar en torno a los retos que la sociedad tiene por delante en materia de salud y a hacerlo, más concretamente, desde Asturias: "Podemos mover montañas, porque algo de montañas sabemos". Durante su intervención, la médica aprovechó para reconocer que este premio era darle la razón a su abuela asturiana. "Ella siempre decía que salir en LA NUEVA ESPAÑA era la prueba definitiva de que una persona es importante", aseveró. "Y ahora no solo salgo, sino que me dan un premio", remató.