Moscovitas®: los formatos perfectos para regalar esta Navidad

Estas Navidades, regalar Moscovitas® es mucho más que tener un detalle: es apostar por la artesanía, el buen gusto y el sabor inconfundible de un clásico que lleva desde 1926 conquistando paladares.

Moscovitas en diversos formatos para esta Navidad. / Cedida a LNE

Confitería Rialto ha preparado una selección de formatos especialmente pensados para estas fechas, perfectos tanto para regalar como para vestir la mesa. El ya emblemático Estuche Joyero destaca por su diseño elegante y atemporal, ideal para sorprender con estilo. Junto a él, el Estuche de los Reyes Magos se convierte en una de las opciones preferidas para los primeros días de enero, combinando tradición y sofisticación.

Una de las propuestas más prácticas es la Caja Regalo Dorada, que reúne tres estuches de 160 g —uno de cada cobertura: chocolate con leche, negro y blanco— disponible también en versión sin gluten, para que todos puedan disfrutar sin excepciones.

Caja de Moscovitas. / Cedida a LNE

A esta selección se suma el nuevo formato de 1 kg, una caja rígida y cuidada, pensada para quienes reciben invitados en casa o buscan un regalo generoso y elegante. Y como cada año, no puede faltar el Turrón de Moscovitas®, que traslada el sabor de la almendra marcona y el chocolate a una tableta perfecta para las sobremesas navideñas.

Todos los formatos están disponibles en las confiterías Rialto y en su tienda online. Además, algunos pueden encontrarse en una selección de puntos de venta autorizados y en el pop-up de la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid.

Turrón de Moscovitas. / Cedida a LNE

Porque en Navidad, lo importante no es el tamaño del regalo, sino el recuerdo que deja.