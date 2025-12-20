Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros

Olas de más de seis metros embistieron en la costa asturiana desde este jueves, día en el que comenzó el temporal de mar y por el que la Aemet llegó a activar la alerta naranja. Algunas de esas gigantescas olas han llegado hasta las puertas de las casas en Tazones, una de las localidades más castigadas siempre por los fenómenos costeros adversos. Según datos de Puertos del Estado, la boya de Gijón registró la noche de este viernes (a las 23.00) una ola de hasta 6,52 metros, que supuso la altura máxima contabilizada en la región.

Aviso especial de Emergencias

A consecuencia de la alerta naranja de la Agencia Estatal de Meteorología, Emergencias lanzó un aviso especial a los asturianos pidiendo precaución. En concreto, el contenido del mensaje fue el siguiente: "Evita paseos por la costa y circular por carreteras cercanas a la línea de playa. Aléjese de muelles, escolleras, paseos marítimos y playas que puedan verse afectados. No estacione en zonas que puedan verse afectadas por la pleamar. Aplace actividades náuticas o deportivas, si dispone de una embarcación asegure su amarre".

Mucha nieve

Tras un día de aparente calma (hoy, sábado), el temporal de mar volverá mañana, domingo. A partir de las 09.00 horas, todo el litoral asturiano está en alerta amarilla por fuerte oleaje. Además de las olas, durante la jornada será protagonista el frío y la nieve. De hecho, la cota bajará hasta los 500 metros de altitud por la mañana y la Aemet advierte de que "se podrán acumular espesores importantes por encima de 800-900 metros". Al final de la tarde, la cota se situará en torno a los 800-900 metros.

El mercurio de los termómetros bajará aún más que este sábado. Oviedo tendrá una mínima de 2 grados y una máxima de 8. Gijón estará entre los 5 y los 12 grados. Avilés, entre los 5 y 11... Tampoco se descartan lluvias de madrugada y por la mañana. Hoy, en lo que va de día, se ha registrado una mínima de 1,1 grados bajo cero en el puerto de Leitariegos.

El pronóstico del lunes

El lunes continuará la alerta por fuerte oleaje, activa hasta las 20.00 horas. Según el pronóstico de la Aemet, los chubascos en el litoral de por la mañana se extenderán al interior por la tarde. Las temperaturas suben ligeramente y la cota de nieve ascenderá a 900-1.000 metros por la tarde.