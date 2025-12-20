Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
El temporal de mar vuelve mañana, con alerta amarilla y el aviso estará activo hasta las ocho de la tarde del lunes
La Aemet advierte para este domingo de la acumulación de espesores importantes "a partir de los 800-900 metros"
Olas de más de seis metros embistieron en la costa asturiana desde este jueves, día en el que comenzó el temporal de mar y por el que la Aemet llegó a activar la alerta naranja. Algunas de esas gigantescas olas han llegado hasta las puertas de las casas en Tazones, una de las localidades más castigadas siempre por los fenómenos costeros adversos. Según datos de Puertos del Estado, la boya de Gijón registró la noche de este viernes (a las 23.00) una ola de hasta 6,52 metros, que supuso la altura máxima contabilizada en la región.
Aviso especial de Emergencias
A consecuencia de la alerta naranja de la Agencia Estatal de Meteorología, Emergencias lanzó un aviso especial a los asturianos pidiendo precaución. En concreto, el contenido del mensaje fue el siguiente: "Evita paseos por la costa y circular por carreteras cercanas a la línea de playa. Aléjese de muelles, escolleras, paseos marítimos y playas que puedan verse afectados. No estacione en zonas que puedan verse afectadas por la pleamar. Aplace actividades náuticas o deportivas, si dispone de una embarcación asegure su amarre".
Mucha nieve
Tras un día de aparente calma (hoy, sábado), el temporal de mar volverá mañana, domingo. A partir de las 09.00 horas, todo el litoral asturiano está en alerta amarilla por fuerte oleaje. Además de las olas, durante la jornada será protagonista el frío y la nieve. De hecho, la cota bajará hasta los 500 metros de altitud por la mañana y la Aemet advierte de que "se podrán acumular espesores importantes por encima de 800-900 metros". Al final de la tarde, la cota se situará en torno a los 800-900 metros.
El mercurio de los termómetros bajará aún más que este sábado. Oviedo tendrá una mínima de 2 grados y una máxima de 8. Gijón estará entre los 5 y los 12 grados. Avilés, entre los 5 y 11... Tampoco se descartan lluvias de madrugada y por la mañana. Hoy, en lo que va de día, se ha registrado una mínima de 1,1 grados bajo cero en el puerto de Leitariegos.
El pronóstico del lunes
El lunes continuará la alerta por fuerte oleaje, activa hasta las 20.00 horas. Según el pronóstico de la Aemet, los chubascos en el litoral de por la mañana se extenderán al interior por la tarde. Las temperaturas suben ligeramente y la cota de nieve ascenderá a 900-1.000 metros por la tarde.
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
- La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas
- La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones para ganar peso en la multinacional energética EDP
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- La Aemet alerta a los asturianos: el fin de semana será 'plenamente invernal' con una bajada en los termómetros de hasta 6 grados (y lo peor está aún por llegar)