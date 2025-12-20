"Nuestro papel en Asturias es más que el de una compañía: aspiramos a ser motor de desarrollo para su economía"

Asturias en 2025: crece el PIB, baja el paro, aumenta la generación renovable instalada. El Principado consolida así una senda de crecimiento económico en la que su ecosistema empresarial ha jugado un papel fundamental. Hablamos con Javier Vázquez, director general del negocio de clientes empresariales e institucionales de TotalEnergies Electricidad y Gas, una de las grandes empresas de nuestra región, que sigue apostando por Asturias en su hoja de ruta.

TotalEnergies es una de las mayores empresas del Principado desde que la compañía entró en el mercado español. ¿Cómo se materializa ese compromiso con nuestra comunidad?

En TotalEnergies entendemos que nuestro papel en Asturias es más que el de una compañía: queremos ser motor de desarrollo para la economía. Operamos en toda España, pero mantenemos nuestra sede en Oviedo, una red de cuatro oficinas comerciales y un centro de atención al cliente y de servicios de consultoría.

En nuestro informe de impacto de 2024-último ejercicio registrado- recogemos que durante el año aportamos 96 millones de euros al PIB autonómico. Por hacernos una idea, en comparación con la empresa industrial media de nuestra región, TotalEnergies aporta 40 veces más. El valor total de bienes y servicios producidos por nuestra actividad en el Principado fue de 232 millones de euros. Es una aportación que genera, además, un efecto tractor. Cada euro que generamos se traduce en 8 euros adicionales en la economía asturiana porque nuestras inversiones repercuten en toda la cadena de suministro: proveedores, empresas de mantenimiento, transporte, ingeniería y servicios auxiliares. Es un movimiento continuo que sostiene una parte del tejido productivo regional.

¿Cómo se traduce su aportación al ámbito del empleo y el desarrollo profesional?

En los últimos años, el mercado laboral en Asturias ha mostrado una evolución positiva, con una reducción sostenida del paro y un incremento del empleo. A falta de datos consolidados, los datos provisionales del tercer trimestre de 2025 reflejan un incremento del empleo en del 2,16 % respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando la tendencia. Diría que el empleo es el mejor reflejo de ese efecto tractor que mencionaba: hemos contribuido a mantener un total de 1.235 puestos de trabajo - entre directos, indirectos e inducidos- por lo que cada empleo directo de TotalEnergies tiene un efecto multiplicador de 6.

Nuestro objetivo es que sean empleos de calidad. Por nuestra actividad necesitamos ingenieros y graduados universitarios, técnicos de mantenimiento, personal logístico y perfiles digitales: una estructura laboral especializada y diversa en la que apostamos por el talento joven y local, la formación continua, y el desarrollo profesional. Una dimensión clave en la que queremos seguir creciendo con una visión de impacto positivo en la región.

En España, cada euro que generamos se multiplica por 33 en su efecto sobre la economía

Son, además, uno de los agentes relevantes en la transición energética a nivel nacional. ¿Cómo han acercado a Asturias esta apuesta?

En TotalEnergies creemos en una transición justa, ordenada y equitativa, para todos, que nos lleve a un sistema energético basado en la electricidad y las renovables, pero que involucre a todas las partes implicadas. Tenemos la ambición de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, junto a la sociedad, situándonos entre los cinco actores globales con mayor cartera de generación renovable. Estos objetivos implican apostar por la descarbonización, no solo de nuestras actividades, sino también de las de nuestros clientes. En Asturias, hay tres proyectos de este 2025 en los que quiero hacer hincapié.

En Oviedo, hemos instalado 70 puntos de recarga ultrarrápida con potencias de hasta 400 kilovatios para electrificar la flota de autobuses de TUA; haciendo así más sostenible el transporte intraurbano de la capital. También somos el proveedor de energía de HUNOSA, un acuerdo que abarca 56 puntos de suministro de la compañía, con un volumen anual de 65.427 MWh y una gran parte de la energía 100% renovable con garantías de origen.

Por último, han entrado en operación las dos instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo construidas en Pasek. Entre las dos plantas, instaladas en su fábrica de Llodares y su mina en Cariño (en Galicia), generan 500.000 kilovatios hora al año, lo que supone una reducción de emisiones y del 23 % en su factura energética.

Como menciona, son una compañía de alcance nacional. ¿Qué impacto generan en el resto de España?

Según nuestro último estudio consolidado, cada euro que generamos contribuye a generar otros 33 en la economía española. A nivel nacional contamos con más de 2 millones de clientes domésticos y empresariales de electricidad, gas y servicios; somos un agente relevante en energías renovables, con más de 3 GW en operación y desarrollo, y líderes en el mercado de lubricantes. Actualmente, TotalEnergies aporta más de 1.200 millones de euros al PIB nacional, casi un 1 % de todo el peso del sector industrial sobre la economía y contribuimos a generar más de 21.000 empleos en todo el país, ligados a nuestra actividad de comercialización de energía, a nuestros proyectos renovables, a nuestras fábricas y a nuestra propia estructura empresarial.

Creemos sin duda que son cifras extraordinarias para una compañía que, en tan sólo cinco años, se ha convertido en una de las 5 mayores empresas energéticas del país.

¿Cuál cree que es el futuro de TotalEnergies en Asturias?

Con una cartera de más de 700.000 contratos de energía y servicios, Asturias es un territorio clave en nuestra estrategia, tanto presente como futura, y aspiramos a ser parte activa de su desarrollo socioeconómico.

Nuestra vinculación va más allá del negocio energético, ya que colaboramos con instituciones, universidades, empresas y entidades sociales para impulsar programas que fomenten el talento joven, la cultura y el deporte. En definitiva, queremos seguir sumando fuerzas público-privadas para proyectar todo el potencial de la región a nivel global. Y sin duda lo haremos.