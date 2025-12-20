Premios Next: construyendo el futuro de la FP en Asturias

Si hay una palabra que definió la atmósfera vivida este pasado miércoles en LABoral Centro de Arte, esa palabra es "futuro". Pero no un futuro abstracto o lejano, sino uno tangible, construido a base de horas de mentorización, de puertas abiertas y de una convicción profunda: que la formación puede ser la inversión más rentable para la competitividad de Asturias siempre que el talento se quede en Asturias.

En el marco de Talentia, la gran feria de la orientación profesional impulsada por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) en colaboración con la Consejería de Educación, tuvo lugar la entrega de los Premios Next. El acto fue la escenificación de un cambio de paradigma en la región. Ante un auditorio repleto, la empresa asturiana reivindicó su papel no solo como receptora de empleados, sino como agente activo y fundamental en la formación de los estudiantes.

Durante la apertura, María Calvo, presidenta de FADE, puso voz a una realidad que lleva tiempo sobre la mesa de los despachos de dirección: la "paradoja asturiana". Asturias convive con tasas de desempleo juvenil mientras, simultáneamente, las empresas de sectores clave como el metal, las TIC, pasando por la construcción o los servicios, tienen serias dificultades para cubrir vacantes cualificadas.

"Las empresas no encontramos personas formadas y los jóvenes no encuentran el puesto que desean", señaló Calvo. Sin embargo, lejos de quedarse en el diagnóstico, los Premios Next nacen para señalar una solución. Y esta solución puede pasar por la Formación Profesional (FP) y la FP Dual, modelos que requieren, obligatoriamente, que la empresa deje de ser un espectador y se convierta en co-educador.

Los Premios Next buscan aplaudir la "generosidad". Porque acoger a un alumno en prácticas, diseñar un plan de formación dual o dedicar a un técnico senior para que enseñe a un aprendiz requiere tiempo y recursos. Los tres galardonados de esta primera edición representan, precisamente, la excelencia en tres categorías vitales para nuestro tejido productivo.

Capgemini: la capacidad tractora de la gran empresa

El primer reconocimiento, en la categoría de empresa de más de 250 empleados, recayó sobre Capgemini. El galardón, recogido por Manuel Jesús López Fernández, pone en valor la capacidad de las grandes corporaciones para actuar como "cantera tecnológica".

En un sector tan volátil y demandante como el tecnológico, donde los conocimientos caducan a gran velocidad, Capgemini ha demostrado que la única forma de asegurar el talento es creándolo. Su apuesta por la FP no es testimonial; es estructural. Han integrado a estudiantes en equipos reales, permitiéndoles tocar código, enfrentarse a problemas reales de clientes y absorber una cultura corporativa global desde el primer día. Su modelo demuestra que Asturias puede ser un polo de atracción y retención de talento digital si las grandes firmas se implican en la base educativa.

Ambiente durante la feria Talentia / Cedida a Lne

Grupo Leomotor: el esfuerzo de la pyme

Si la gran empresa tiene músculo, la pequeña y mediana empresa tiene corazón y, sobre todo, un mérito doble. El Premio Next a la Pyme fue para Grupo Leomotor, recogido por Raúl Orejas. Este galardón tiene un sabor especial porque reconoce una realidad a veces invisible: el esfuerzo que supone para una estructura más pequeña convertir sus talleres e instalaciones en aulas.

Leomotor ha entendido que el sector de la automoción está sufriendo una revolución tecnológica sin precedentes. La mecánica tradicional convive hoy con la electrónica avanzada y la hibridación. Al abrir sus puertas a la FP, no solo están formando mecánicos; están formando a los técnicos especializados que su propio negocio necesitará mañana. Su ejemplo es una llamada a todas las pymes asturianas: el tamaño no es excusa para no apostar por la formación.

Central Lechera Asturiana: la vanguardia de la FP Intensiva

El tercer galardón, y quizás el que marca el camino más exigente, fue para Central Lechera Asturiana (CLAS), recogido por Vicente Celemín. La compañía fue premiada por su apuesta decidida por el modelo de FP Intensiva (Dual).

Este modelo es la joya de la corona de la nueva formación profesional. Implica que el alumno alterna centro educativo y empresa desde fases muy tempranas, con una retribución y una integración laboral real. CLAS ha demostrado que este sistema funciona.

Un ecosistema de colaboración

La entrega de premios contó con la presencia de la consejera de Educación, Eva Ledo, quien junto a María Calvo escenificó la necesaria sintonía público-privada. "Educación y empresa van de la mano", fue el mensaje unánime. No se puede diseñar un plan de estudios a espaldas de la realidad productiva, ni la empresa puede exigir perfiles sin involucrarse en su definición.

Los Premios Next fueron el corazón institucional de Talentia, pero el pulso se sentía fuera del auditorio. Mientras se entregaban los galardones, más de 3.000 personas recorrían los 68 stands de la feria. Estudiantes del IES La Laboral interesados en mecánica, alumnas del IES Nº 1 de Gijón explicando procesos químicos, o jóvenes probando simuladores de soldadura y realidad virtual.

Las 33 empresas y 33 centros formativos presentes en Talentia demostraron que Asturias está construyendo un puente sólido. Un puente por el que transitan el talento y la oportunidad.

Con iniciativas como esta, FADE reafirma su compromiso estratégico: conectar. Conectar necesidades con vocaciones. Conectar el presente de las aulas con el futuro de la economía. Los Premios Next son solo el comienzo de un reconocimiento necesario a quienes, con su esfuerzo diario, están garantizando que en Asturias haya relevo, haya industria y haya futuro.