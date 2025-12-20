Principado y Defensor del Pueblo chocan por el lobo
El Gobierno regional se posicionará a favor de rebajar la protección de la especie en el Constitucional
S. B.
El Tribunal Constitucional ha admitido la solicitud del Principado de Asturias para personarse en contra del escrito del Defensor del Pueblo que se opone a rebajar la protección del lobo. Con esta decisión, el Gobierno asturiano defenderá su postura en un proceso clave para la gestión de la especie y su convivencia con la ganadería extensiva.
Desde la Consejería de Medio Rural se subraya que la personación responde a la voluntad del Principado de facilitar la coexistencia entre el lobo y el sector agroganadero mediante la aplicación de un Plan de Actuaciones de Control. Este plan contempla la eliminación de un máximo de 53 ejemplares hasta marzo de 2026 y, según el Ejecutivo autonómico, ya está dando resultados. Hasta la fecha se han extraído 17 lobos en controles realizados por agentes medioambientales y se han contabilizado otros nueve animales muertos por causas distintas.
La postura del Principado ha sido, según recuerda el Gobierno regional, "constante desde el inicio". Asturias se opuso a la inclusión del lobo en el listado de especies con protección especial, al considerar que esta medida impedía aplicar de forma completa el Plan de Gestión del Lobo. Esta oposición se trasladó tanto a los foros institucionales como por la vía judicial, junto a otras comunidades autónomas.
El Ejecutivo defiende que sus decisiones se basan en criterios técnicos y científicos, apoyados en censos poblacionales anuales y estudios exhaustivos. Paralelamente, se han impulsado subvenciones para medidas preventivas, se han mejorado las indemnizaciones por daños de fauna salvaje y se ha reducido el plazo medio de pago hasta unos 90 días. En los próximos días, el Principado presentará alegaciones para reforzar su defensa de un control del lobo compatible con su conservación y la viabilidad del sector ganadero.
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
- La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera
- Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas
- La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones para ganar peso en la multinacional energética EDP