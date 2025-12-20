Principado y Defensor del Pueblo chocan por el lobo

El Tribunal Constitucional ha admitido la solicitud del Principado de Asturias para personarse en contra del escrito del Defensor del Pueblo que se opone a rebajar la protección del lobo. Con esta decisión, el Gobierno asturiano defenderá su postura en un proceso clave para la gestión de la especie y su convivencia con la ganadería extensiva.

Desde la Consejería de Medio Rural se subraya que la personación responde a la voluntad del Principado de facilitar la coexistencia entre el lobo y el sector agroganadero mediante la aplicación de un Plan de Actuaciones de Control. Este plan contempla la eliminación de un máximo de 53 ejemplares hasta marzo de 2026 y, según el Ejecutivo autonómico, ya está dando resultados. Hasta la fecha se han extraído 17 lobos en controles realizados por agentes medioambientales y se han contabilizado otros nueve animales muertos por causas distintas.

La postura del Principado ha sido, según recuerda el Gobierno regional, "constante desde el inicio". Asturias se opuso a la inclusión del lobo en el listado de especies con protección especial, al considerar que esta medida impedía aplicar de forma completa el Plan de Gestión del Lobo. Esta oposición se trasladó tanto a los foros institucionales como por la vía judicial, junto a otras comunidades autónomas.

El Ejecutivo defiende que sus decisiones se basan en criterios técnicos y científicos, apoyados en censos poblacionales anuales y estudios exhaustivos. Paralelamente, se han impulsado subvenciones para medidas preventivas, se han mejorado las indemnizaciones por daños de fauna salvaje y se ha reducido el plazo medio de pago hasta unos 90 días. En los próximos días, el Principado presentará alegaciones para reforzar su defensa de un control del lobo compatible con su conservación y la viabilidad del sector ganadero.