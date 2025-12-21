El aeropuerto de Asturias, nuevo referente en el Noroeste, ya capta gallegos y cántabros

Un despegue sin precedentes. Cifras de récord, viajeros desfilando con maletas para acceder a la terminal, nuevas rutas, destinos que aumentan… El aeropuerto de Asturias vive el mejor momento de su historia y se afianza como uno de los más destacados del Noroeste de España. La infraestructura de Santiago del Monte era hace una década un problema y hoy es una de las bazas que tiene el Gobierno de Adrián Barbón en materia de movilidad. Los dos millones de usuarios alcanzados esta misma semana, récord en un año natural, es una cifra simbólica y la constatación de que al destino de la terminal se le ha dado la vuelta como a un calcetín.

Antes del covid, los asturianos acudían por su cercanía a ciudades de regiones vecinas, especialmente a Santander (Cantabria) y en menor medida a Santiago de Compostela (Galicia), para coger vuelos que no estaban disponibles en el Principado. Hoy la tendencia se produce a la inversa: Asturias gana viajeros –los vecinos y competidores los pierden– y son los de fuera los que vienen al Principado a subirse a un avión.

Asturias ya no teme a Santander. Asturias ha cortado una sangría que duró varios años: la emigración "aérea" de viajeros asturianos hacia el aeropuerto de Santander, con menos capacidad que la terminal asturiana, pero que durante un largo tiempo pudo ofrecer rutas más atractivas por el auge de los vuelos baratos, especialmente a los destinos internacionales. El Gobierno de Cantabria estimaba en 2007 que el 15 por ciento del tráfico aéreo anual procedía de usuarios asturianos. Ese mismo año, la infraestructura cántabra doblaba en pasajeros internacionales a la asturiana, en parte debido a que Ryanair, la compañía irlandesa de bajo coste, se instaló en Santander y años después lo hizo en el Principado. La apuesta cántabra por los vuelos internacionales era total, en parte por su enorme dependencia de esa aerolínea. El aeropuerto asturiano se quedaba atrás. En 2015, Asturias tenía cuatro conexiones directas con el extranjero; Cantabria, diez. Esa tendencia está cambiando. En lo que va de año, Cantabria sigue superando en pasajeros internacionales a Asturias, pero por muy poco. La región vecina tuvo hasta ahora, con cifras hasta noviembre, 466.248 viajeros extranjeros, por los 430.391 del Principado.

Los expertos en movilidad aérea vaticinan que Santiago del Monte superará pronto a Santander en ese apartado porque el crecimiento en Asturias es notable. En Cantabria, en cambio, hay una caída acusada del movimiento extranjero debido al adiós de Ryanair, de retirada en los aeropuertos regionales por su conflicto con el Gobierno central a causa de las tasas aéreas. El aeropuerto cántabro perdió en 2024 el 8% de usuarios extranjeros y en lo que va de 2025 la caída es del 7,8%, al contrario que el caso de Asturias.

El cambio de tendencia, unido al incontestable dominio asturiano en pasajeros nacionales, con más del doble (1,4 millones frente a 532.758 usuarios), devuelve a la región la hegemonía perdida. Además, en cifras globales Santander lleva dos años consecutivos con descenso de viajeros y Asturias no ha parado de subir desde 2019.

"No exageramos si decimos que Asturias tiene la mejor oferta nacional del Norte de España", asegura Íñigo Fernández, presidente de la patronal de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Asturias, que confirma el cambio de tendencia: "Hay cántabros, también gallegos y leoneses, que vienen a Asturias a coger vuelos, cosa que no sucedía antes. Es un cambio claro", destaca.

La Oficina de Turismo de San Vicente de la Barquera, localidad cántabra limítrofe con Asturias, confirma que en los últimos años vecinos de la zona acuden al aeropuerto de Asturias, aunque también al de Bilbao (por tamaño y capacidad el más potente del Norte) y confirma un bajón de la terminal de Santander.

El aeropuerto de la región vecina tiene en estos momentos, en la temporada de invierno (de octubre a marzo), 16 destinos directos, por los 20 de Asturias. En la temporada de verano, la más demandada, el Principado contará con 31, uno más que el aeropuerto vecino, aunque estas cifras pueden ir variando a lo largo del año.

Santiago: la otra competencia. El aeropuerto de Asturias también compite con los de Galicia, comunidad que cuenta con tres infraestructuras aéreas: Santiago, Vigo y La Coruña. El de Santiago es el más puntero. En lo que va de año ronda los tres millones de viajeros, un millón más que el de Asturias, pero su tendencia es descendente: ha perdido un 13% en 2025. De hecho, es el único entre los 20 aeropuertos principales que pierde usuarios. Asturias, en cambio, gana en torno a un 3 %y le tiene tomada la delantera en destinos, con uno más disponible en su parrilla.

El aeropuerto de Asturias gana a las otras infraestructuras gallegas, la de Vigo y La Coruña, y no puede ni compararse a los aeropuertos de Valladolid y León, con 77.426 pasajeros y 68.930 respectivamente. Adrián Expósito, dueño de Viajes Aguasantas, en Ribadeo (Galicia), destaca que cada vez son más los gallegos que acuden al Principado a coger vuelos. "Se nota mucho (los gallegos que acuden al aeropuerto asturiano), sobre todo desde hace unos dos años. La gente de Galicia que vive cerca de la frontera tira ahora al aeropuerto de Asturias, hay una gran oferta", indica.

El motivo de este tirón. En cifras, el despegue del aeropuerto de Asturias es incontestable. Hay el doble de viajeros y destinos directos que hace una década. En 2018 se hablaba de "apagón aéreo" y la oposición al Gobierno de Javier Fernández veía ahí un flanco de ataque. Hubo años de apenas diez vuelos directos (hoy son 20 solo en invierno). Cuando Barbón llegó al poder, también había críticas por el momento del aeropuerto. ¿Por qué ha mejorado la situación? Según los expertos consultados, se juntan dos variables. Por un lado, el buen momento de Asturias como atractivo turístico, que provoca que más viajeros se suban a un avión con destino al Principado. Y, por otro, el cambio de rumbo del Principado, que desde que Barbón llegó al poder empezó a apostar por promocionar las rutas aéreas. La gestión aeroportuaria no depende del Gobierno regional, sino de Aena, dependiente del Ministerio de Transportes. Se trata de un mercado liberalizado, con compañías privadas. Lo que sí puede hacer el Principado, y hace especialmente desde 2019, es sacar a concurso promociones turísticas, asegurando a las compañías unos ingresos fijos a cambio de rutas.

En esencia, el Gobierno promociona así Asturias como destino a través de la conectividad aérea. Las aerolíneas apuestan por Asturias, además, porque ven un mercado en crecimiento. Detrás de toda esta estrategia está en primera línea Jorge García, viceconsejero de Movilidad, profesional muy valorado por el Presidente, como dijo el propio Barbón esta semana en un acto en el aeropuerto coincidiendo con la llegada del pasajero dos millones.

La competencia con el AVE. El momento estrella del aeropuerto coincide además con la pujanza de la alta velocidad en la región, que empezó con la apertura de la Variante de Pajares y se redondeó con el estreno de los trenes AVE de última generación. El AVE, a diferencia del aeropuerto, tiene un destino principal: Madrid. Prácticamente es el único, aunque hay varios convoyes que continúan su marcha hacia el Levante.

El AVE le ha restado viajeros al avión con destino la capital de España, lo que ha provocado que Barcelona sea ahora la meta favorita desde Santiago del Monte. La ciudad condal fue la primera en el ranking en 2024 y 2025. Nunca había pasado. La pérdida de Madrid la compensa Asturias con otros aeropuertos de destino, como Mallorca o Alicante. También con los pasajeros internacionales, con Italia y Alemania como grandes receptores y también Reino Unido, que perdió viajeros por el adiós de Ryanair, pero sigue siendo clave.

El reto: 38 destinos. El aeropuerto vive su gran momento, pero las previsiones son mejores a largo plazo. El Gobierno regional, en esta estrategia de búsqueda de nuevas rutas, analiza casi una veintena de potenciales destinos. Entre ellos están los siguientes: Francia (Nantes y Toulouse), Suiza (Ginebra y Zúrich), Italia (Nápoles y Bolonia), Dinamarca (Copenhague), Noruega (Oslo), Inglaterra (Manchester), Escocia (Edimburgo), Alemania (Berlín o Hamburgo, en ningún caso serán las dos), Austria (Viena), Polonia (Varsovia) y República Checa (Praga). La pretensión del Principado es tener 38 destinos directos en 2032 y 2,5 millones de viajeros.