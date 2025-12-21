Agenda: qué hacer hoy 21 de diciembre en Asturias

Oviedo

"Grupo salvaje" en el Filarmónica

El Teatro Filarmónica acoge a las 19.00 horas, la proyección de "Grupo salvaje", dentro del ciclo RADAR dedicado al director Sam Peckinpah. Estrenada en 1969, esta producción estadounidense, de 145 minutos de duración, está considerada la obra maestra del cineasta y uno de los grandes westerns de la historia del cine. La entrada es gratuita y se exige puntualidad.

Capilla Polifónica

La Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo ofrece a las 13.30 horas, un concierto en plena calle, en la calle Pelayo, frente al Teatro Campoamor. La actuación, de carácter abierto y popular, llevará la música coral al centro de la ciudad y permitirá al público disfrutar del repertorio del conjunto ovetense en un espacio urbano emblemático.

Banda de música

La Banda de Música Ciudad de Oviedo ofrece a las 19.00 horas, un concierto gratuito en la Sala Principal del Auditorio Príncipe Felipe, bajo la dirección del maestro David Colado Coronas. El programa contará con la participación del gaitero Daniel Meré como solista y con la colaboración de la Academia Baidán. La formación ovetense tiene como director honorario a Francisco Vigil Sampedro.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Asturias abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Asociación Belenista de Gijón

Se puede realizar la VII Ruta de Belenes "Villa de Jovellanos". Además, se puede visitar el belén "El pesebre de los mares" en la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo. Asimismo, puede visitarse el belén monumental "Las Carolinas" en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver el belén "Una aldea asturiana" en Los Fresnos, en el horario del centro comercial. El belén del Jardín Botánico se podrá ver hasta el 6 de enero, de martes a domingo de 10.00 a 18.00 horas.

Festival Semana Mágica

Continúa el Festival Internacional Semana Mágica, que se prolongará hasta el 4 de enero. A las 13.00, 18.00 y a las 20.00 horas, el Mago Roger ofrecerá un espectáculo. En caso de lluvia, tendrán lugar en la Escuela de Comercio.

Gijón Arena

A las 18.00 horas, se celebrará "Ohana", el musical original de "Lilo y Stitch".

Teatro de la Laboral

A las 16.00 y a las 18.30 horas, se ofrecerá el espectáculo "El show de Bluey", adaptación de la popular serie infantil.

Teatro Jovellanos

A las 12.30 y 17.00 horas, se ofrecerá el espectáculo teatral circense "Slava’s Snowshow".

Museo Evaristo Valle

A las 12.00 horas, concierto de Navidad de la familia Zhislin Lomeiko, con Natalia Lomeiko al violín, Yuri Zhislin a la viola y Anya Zhislin al violín y piano. A las 12.30 horas, tendrá lugar la visita guiada "Sobrevivir al invierno". Además, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.00 horas, se desarrollará el taller familiar "Era Rodolfo un reno... que vivía en el Jardín". La actividad, con plazas limitadas, se enmarca en la programación navideña del Jardín Botánico Atlántico.

Laboral Centro de Arte

De 11.00 a 21.00 horas, en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, se desarrollará el tradicional mercado de arte y diseño "LABShop".

Espacio Escénico El Huerto

A las 12.30 horas, "Teatro del Andamio" ofrecerá la obra "La verdadera historia de los tres cerditos".

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, concierto del dúo "La Cigarra" en la sede de la asociación, en la calle Severo Ochoa.

Antiguo Instituto

Hasta el 25 de enero de 2026, se puede ver una muestra sobre Melquíades Álvarez.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola. Además, se puede ver la exposición "La mirada de Tofiño", de Vicente Tofiño. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Antigua Rula

El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición "La Colectiva 27", en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Exposición de belenes en Camposagrado

El palacio de Camposagrado acoge la exposición colectiva de Nacimientos de Avilés, que cumple su 27.ª edición. La entrada es libre y gratuita. Estará abierta al público de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

El mercadillo navideño en Las Meanas

Los puestos del tradicional mercadillo navideño de Las Meanas abrirán de 11.30 a 21.00 horas.

Navidad en Avilés

El Recinto "N’Avilés", Ciudad de la Navidad’, ubicado en la pista de La Exposición, ofrece un espacio festivo con pista de hielo, la casa de Papá Noel, hinchables, atracciones feriales, zona gastronómica y carpa de actividades. Estará abierto de 17.00 a 22.00 horas. La casa de Papá Noel abre de 18.00 a 21.00 horas. El precio de los tiquets es de 4 o 5 euros, según las atracciones.

Tren Navideño en Avilés

El Tren Navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realizará recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición de "Aviadores de la República" en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte), acoge la exposición "Aviadores de la República" organizada por la Asociación de Aviadores de la República (ADAR) para celebrar el 50º aniversario de la entidad. Participa también en el acto el secretario de ADAR, Eduardo de Bergia. Podrá visitarse hasta el 15 de febrero de manera gratuita los martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo 18.00 a 21.00 horas.

"Mariscal dialoga con Miranda", ampliada hasta el 11 de enero

En la Casa de Cultura de Avilés, hasta el 11 de enero, Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal en la Factoría Cultural sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Abre de lunes a sábados, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos lo hace de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición colectiva de Navidad en la galería Amaga

La galería de arte Amaga iacoge estos días una exposición colectiva de Navidad. Entre los artistas que participan en la muestra se encuentran: Juan Zaratiegui, Encarnación Domingo, Pedro Lombardía de Lillo, Ángel Saracho, Víctor Orvíz, Consuelo Vallina, Chelo Sanjurjo, Marisu Solís, Alfredo Díaz Faes, Miguel Pontico, Gil morán, Truyés, Jorge Fernández Valdes, Ana Roig Habaz, Álvaro Perote, Esther Cuesta, María Braña, David Saborido y Francisco Redondo. Estará abierta hasta el 14 de enero de 2026.

Exposición "Cástor y el campo de concentración de San Marcos"

La exposición "Cástor González y el campo de concentración de San Marcos" es una de las actividades del programa cultural del XII Encuentro Internacional sobre las investigaciones del Franquismo. Se puede visitar en el palacio de Valdecarzana y está dedicada al músico y dibujante avilesino prisionero en el campo de concentración de León durante la guerra civil. Se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

Continúa abierta la exposición "Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA," organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. Además, el Niemeyer acoge la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Visita de L’Anguleru a Mieres

L’Anguleru visita hoy Mieres. Este tradicional personaje de la Navidad asturiana estará en la plaza del Ayuntamiento entre las 18.00 y las 20.00 horas. Los niños podrán entregar sus cartas a L’Anguleru y se procederá al encendido del fuego mágico de la Navidad

Cine en Lena

El ciclo "El cine del Vital Aza" regresa hoy a Pola de Lena con la proyección de la película "Mi postre favorito". Será a las 19.00 horas, en el teatro Vital Aza. El precio de la entrada es de 4,71 euros.

Concierto en Langreo

La Banda de Música de Langreo ofrece hoy, a las 13.00 horas, un concierto de Navidad en el teatro José León Delestal, en La Felguera. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Mercadillos navideños

Langreo y Mieres tienen en marcha sus mercadillos navideños, abiertos hasta el 5 de enero. El horario de la feria en Mieres será de lunes a domingo de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los festivos y vísperas habrá horarios especiales. Los mercadillos de La Felguera y Sama permanecerán abiertos, como en Mieres, hasta el 5 de enero a excepción de los días festivos y las tardes de Nochebuena y Nochevieja.

Exposición de Prado Grela en Aller

Aller acoge una exposición de pintura y escultura de Prado Grela. Puede verse en el centro cultural de Moreda, hasta el 16 de enero, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

"Framerate: Pulse of the Earth", en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Exposición de ajuares en Candamo

"Ajuares transformando huellas" es un proyecto artístico de Sandra Fernández Sarasola que se puede ver en el palacio Valdés Bazán de San Román de Candamo hasta el 6 de enero. Partiendo de la idea de "mujer objeto" la artista lleva al espectador al concepto de "mujer contenedor": contenedor de emociones, de conocimiento, de dudas, de sueños y desilusiones, de anhelos, sentimientos, tradiciones, ritos… En ese hilo, que es a la vez tema y soporte, cobra forma el concepto de "ajuar". Este proyecto es un guiño a todas esas mujeres artistas que a lo largo de la historia no han podido ocupar su lugar en los museos y galerías, pero también a todas aquellas que han vivido y siguen viviendo sus vidas desde la sombra, para las que el bordado, la costura, el tejido y cualquier labor cotidiana es su medio de expresión silenciosa. Abre los días laborales (salvo el lunes) de 10.00 a 16.00 horas; y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Exposición de óleos en Grado

El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos "Campos de Castilla y Árboles del Norte", de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Navidad cultural en Ribadesella

Ribadesella despliega durante diciembre una programación navideña con actividades al aire libre y propuestas en la Casa de Cultura. Hoy, día, 21 habrá mercado de artesanos y productores locales desde las 11. 00 horas en la plaza Nueva.

Mercadillo navideño de Llanes

Del 6 de diciembre al 6 de enero, el mercadillo navideño de Llanes estará instalado en el parque de Posada Herrera. Cuenta con casetas tradicionales para la venta de productos navideños, y estará amenizado por villancicos y música en directo. Abre todos los festivos y durante los fines de semana, en horario de 11.30 a 14.30 horas y 16.30 a 21.00 horas.

Belén marinero en Llanes

La tradición más marinera de Llanes vuelve por Navidad. La cofradía de pescadores de la localidad invita al público a sumergirse en el espíritu navideño visitando el icónico belén marinero en la capilla de Santa Ana (entrada gratuita).

Horarios: mañanas, de 12.00 a 14.00 horas los días 21, 24, 27, 28 y 31 de diciembre y 3, 4 y 5 de enero; tardes, de 18.00 a 20.00 horas, los días 6, 7, 19, 20, 25, 26, 27, 28 y 30 de diciembre y 1, 2, 3 y 4 de enero.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores, espectaculares, despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un magnífico jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Occidente

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Covas da Andía (La Caridad)

Declaradas monumento natural, se sitúan en un valle resguardado, de roca caliza, donde hubo una explotación aurífera de época romana (siglos I y II después de Cristo). Esos trabajos mineros dejaron a la luz galerías kársticas que, a lo largo de más de 500 millones de años, el agua había abierto en el interior de la formación calcárea. La singularidad microclimática de este espacio, ha favorecido la formación de un bosque denso. Solo se permiten visitas guiadas previa reserva llamando al teléfono 619368169, sábados y domingos, a las 12.00 y a las 16.00 horas