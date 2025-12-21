Alimerka pone en marcha su campaña navideña junto a 52 entidades
La Fundación Alimerka ha puesto en marcha un año más su campaña navideña de apoyo a entidades sociales de Asturias y Castilla y León, destinando 20.000 euros a colectivos en situaciones de vulnerabilidad. La iniciativa (en la imagen) se articula a través de 400 vales canjeables en supermercados Alimerka, dirigidos a 52 entidades que trabajan en los ámbitos de la salud, la discapacidad, la inclusión social y la asistencia alimentaria. La acción se completa con la donación directa de productos navideños y se suma a los programas de asistencia alimentaria y comedores sociales que la Fundación desarrolla durante todo el año.
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
- La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas
- La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones para ganar peso en la multinacional energética EDP
- La Aemet alerta a los asturianos: el fin de semana será 'plenamente invernal' con una bajada en los termómetros de hasta 6 grados (y lo peor está aún por llegar)