Alimerka pone en marcha su campaña navideña junto a 52 entidades

La Fundación Alimerka ha puesto en marcha un año más su campaña navideña de apoyo a entidades sociales de Asturias y Castilla y León, destinando 20.000 euros a colectivos en situaciones de vulnerabilidad. La iniciativa (en la imagen) se articula a través de 400 vales canjeables en supermercados Alimerka, dirigidos a 52 entidades que trabajan en los ámbitos de la salud, la discapacidad, la inclusión social y la asistencia alimentaria. La acción se completa con la donación directa de productos navideños y se suma a los programas de asistencia alimentaria y comedores sociales que la Fundación desarrolla durante todo el año.

