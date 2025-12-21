Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturias capta nuevos fondos para avanzar hacia una mayor eficiencia energética

Las líneas de ayuda estarán destinadas a pymes, empresas industriales e instalaciones del sector terciario

Eficiencia energética.

Eficiencia energética. / Pablo Llana

Alicia García-Ovies

Oviedo

Asturias respaldará la mejora de la eficiencia energética de pymes y grandes empresas industriales, así como de edificios e instalaciones del sector terciario, con una inversión cercana a los 9,5 millones de euros. El Gobierno regional logró en la última Conferencia Sectorial de Energía captar parte de los fondos nacionales, lo que permitirá seguir avanzando en la estrategia del ahorro energético.

La partida más amplia se destinará a financiar actuaciones orientadas a reducir el consumo de energía final en empresas industriales. Serán subvencionables la adquisición de equipos, la puesta en marcha de instalaciones para optimizar procesos productivos y la implantación de sistemas de gestión energética.

Estas ayudas, en las que invertirán 7,23 millones, proceden del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y podrán solicitarlas una treintena de actividades industriales, como la fabricación de productos químicos, la industria del papel, la metalurgia o la fabricación de muebles.

Por otro lado, el Principado apoyará la rehabilitación energética de edificios existentes del sector terciario. El objetivo es lograr ahorros de hasta un 20 por ciento en el consumo final.

En este caso, habrá cuatro tipos de actuaciones que podrán ser financiadas: mejoras en la envolvente térmica, uso de energías renovables para calefacción, refrigeración, ventilación o agua caliente sanitaria; instalaciones de iluminación eficientes y sistemas de automatización y control.

De esta forma, los fondos cubrirán intervenciones en edificios completos, locales o partes de inmuebles destinados a usos sanitarios, educativos, administrativos, comerciales, religiosos, culturales o deportivos, entre otros

