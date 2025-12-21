Asturias se sube a la ola de la IA y la ciberseguridad para captar talento: las ventajas competitivas (una en especial) para atraer compañías digitales

ByteTravel es una empresa catalana cuyos trabajadores se dedican a tramitar visados "online" para que cualquier persona del mundo pueda viajar a unos 70 países. El espíritu de la compañía es totalmente digital. Es decir, pese a tener su sede central en Barcelona, no está necesariamente atada a la estructura de ningún país concreto: sus profesionales podrían trabajar desde cualquier punto del planeta. Así lo dijo explícitamente el CEO de la empresa, Axel Serena, a LA NUEVA ESPAÑA el pasado martes: "El hecho de que estemos en Barcelona o en Asturias no es realmente importante. Lo único que necesitamos es una conexión a internet". No obstante, Serena ha elegido El Entrego (San Martín del Rey Aurelio) como primera sede de ByteTravel fuera de Cataluña, tal como avanzó este periódico. Allí arrancarán con casi una veintena de profesionales. Pudiendo haber escogido cualquier lugar del mundo, ¿por qué Asturias?

Hay varias razones, unas de tipo más personal y emocional (Serena tiene amistad con empresarios y directivos asturianos) y otras de fondo, más estructurales. En la entrevista con este diario, el empresario catalán, un veterano en el ámbito del emprendimiento digital, admitió que una razón importante era la salarial, puesto que la participación de fondos de capital riesgo en el sector tecnológico –una estrategia que suele exigir a las empresas una rentabilidad económica inmediata– está provocando, a su juicio, una "inflación" de sueldos en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Comunidades periféricas como Asturias permiten a las compañías un menor coste salarial para una labor que, a fin de cuentas, "sólo necesita una conexión a internet", como afirma Serena.

Enrique Jáimez, director general del Clúster TIC, asociación que aglutina a las empresas asturianas de tecnologías de la información y comunicación (TIC), lo expresa de esta manera: "Asturias ofrece costes operativos más equilibrados, especialmente en recursos humanos, lo que permite a las empresas crecer de forma más sostenible sin renunciar a la excelencia técnica. Este atractivo se ve reforzado por un ecosistema de apoyo a la innovación, con centros tecnológicos de referencia, iniciativas público-privadas y una Administración pública cada vez más alineada con la digitalización".

Al menos 70.000 euros

Con todo, pese a resultar más competitivos que en otras zonas de España, los salarios medios del sector TIC en Asturias son casi un 30% superiores a las retribuciones en el conjunto de la economía regional, lo que realza el valor añadido de estos proyectos empresariales. Sin ir más lejos, Byte Travel está ofreciendo salarios del entorno de los 70.000 euros brutos anuales.

No obstante, más allá de lo puramente salarial, Enrique Jáimez aduce otros factores que podrían hacer de Asturias un lugar "muy competitivo" para el desarrollo de proyectos tecnológicos. "Cuenta con un ecosistema de talento TIC sólido y diverso, alimentado por la Universidad de Oviedo, centros de formación profesional y una creciente experiencia práctica en ámbitos como el ‘software’, la ingeniería de datos, la ciberseguridad o la industria 4.0. A ello se suma una alta calidad del empleo tecnológico, con profesionales cualificados y comprometidos, y una rotación menor que en grandes áreas metropolitanas", argumenta .

Según datos oficiales del sector, las TIC generan más de 10.000 puestos de trabajo en Asturias y representan entre el 4% y el 5% del PIB regional.

Pablo Coca, director del Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC), situado en Gijón, coincide con Jáimez en que Asturias "aporta profesionales altamente cualificados, con perfiles muy demandados por el sector (ingeniería informática y de telecomunicaciones, matemáticas, física y técnicos especialistas) formados en la Universidad de Oviedo y en la formación profesional".

A ello Coca añade "el atractivo de Asturias como lugar para vivir, que está facilitando la llegada de profesionales procedentes de otras comunidades". Jáimez también resalta ese reclamo de la calidad de vida que ofrece la región, así como "la conectividad digital y la capacidad de Asturias para posicionarse como territorio de pruebas y despliegue de soluciones tecnológicas, algo especialmente valioso para empresas que buscan escalar desde entornos más manejables".

Nuevas tendencias

Desde luego, la pujanza de las TIC en Asturias no es cosa de ayer, como demuestra la ya prolongada actividad en la comunidad de potentes multinacionales como Capgemini, que recientemente cumplió el vigésimo aniversario de su implantación en Langreo, donde la consultora tecnológica ya emplea a más de mil personas. La compañía francesa, además, acaba de ampliar su presencia en la región con un centro en el polígono del Espíritu Santo (Oviedo), donde ha asumido el centro de servicios globales de la multinacional austriaca RHI Magnesita, dedicada a productos refractarios.

Pero las nuevas tendencias que están irrumpiendo en el mundo tecnológico podría redoblar la pujanza del sector. Los expertos destacan principalmente dos –la inteligencia artificial (IA) y la ciberseguridad– y, a más largo plazo, la computación cuántica. "Estas tecnologías representan una oportunidad estratégica para Asturias, precisamente porque no dependen únicamente del tamaño del mercado local, sino del conocimiento, la especialización y la capacidad de innovación", asegura Jáimez, que agrega que "Asturias parte de una buena base en ámbitos como la IA aplicada a la industria, la salud o la administración pública, así como en ciberseguridad, donde ya existen empresas, grupos de investigación y proyectos con proyección nacional e internacional".

Un informe del Consejo Económico y Social (CES) presentado recientemente en la Universidad de Oviedo afirma que las grandes empresas industriales, con importante peso en la economía asturiana, son el tipo de compañías que más utilizan la IA.

En la misma línea, Pablo Coca subraya que los ecosistemas de la IA y de la ciberseguridad "están formados tanto por empresas ya consolidadas, con posicionamiento y clientes también fuera de Asturias, como por ‘startups’ con propuestas de valor muy sólidas, que están creciendo en ingresos y mercado".