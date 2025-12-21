Así es la cadena de café premium 100% colombiano que está en plena expansión en España y que quiere abrir su primer local en Asturias

La cadena que sirve "el mejor café del mundo" podría aterrizar en Asturias en los próximo meses o años. Juan Valdez, la marca de café premium 100% colombiano, está en pleno proceso de expansión en España. Con 633 tiendas en 40 países, la compañía ha abierto hasta la fecha siete establecimientos en Madrid y otro más en el aeropuerto de Palma de Mallorca. El último abrió sus puertas este mismo mes en el barrio de Hispanoamérica, a pocos metros de estación de metro Colombia, como guiño a sus orígenes. Y ya hay una próxima apertura en camino, esta también en la capital, en concreto en Torrejón de Ardoz.

Pero el objetivo de la alianza entre Procafecol, la empresa que gestiona la marca, y el Grupo Trinity, propietario de la cadena de cosmética y hogar Clarel, es llegar a abrir 140 tiendas de Juan Valdes en los próximos siete años en España. Quieren entrar tanto en el mercado de compradores particulares como en el de la hostelería. Y en los planes está Asturias.

Omar González Pardo, presidente del Grupo Trinity, nieto de asturianos y miembro del patronato de la Fundación Princesa de Asturias y de la Asociación de Amigos del Archivo de Indiano, en Colombres, ha asegurado en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA que confía en abrir una cafetería de Juan Valdes en la región.

Pertenece a los propios caficultores

"En marzo de este año comenzamos esta alianza con Juan Valdez, la única marca en el mundo, de este nivel, que pertenece a los propios caficultores, a las 550.000 familias cafeteras colombianas. Hoy las tiendas están principalmente en Madrid, pero ya hemos empezado a dar un paso importante en nuestro plan de diversificación y abrimos en el verano la primera tienda fuera de Madrid y en un aeropuerto europeo, en Palma de Mallorca. El plan es abrir 140 tiendas en siete años. Se vienen más aperturas y, bueno, creo que aquí, para mantener la costumbre de las promesas a Asturias, diría que en una próxima entrevista espero que la noticia sea la primera apertura de una tienda Juan Valdez en esta hermosa tierra", manifestó González Pardo.

Según explican en su propia página web, Juan Valdez Café es una marca emblemática que representa la tradición cafetera de Colombia. Desde sus inicios, ha trabajado en estrecha colaboración con los caficultores colombianos para ofrecer un producto de calidad inigualable. En cada grano de café Juan Valdez, se encuentra el esfuerzo y la dedicación de los productores que han cultivado la tierra con pasión y esmero.

El consumo de café, al alza

La expansión en el sector cafetero llega en un momento de expansión del consumo de café en nuestro país. Según Euromonitor, el consumo en retail de esta infusión en nuestro país pasó de representar una facturación de 1.530 millones de euros en 2019 a situarse en 2.308 millones de euros en 2024.