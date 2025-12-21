Cajas de resistencia con dinero de 2.000 médicos asturianos: así organizan los facultativos la huelga indefinida de enero

La previsible huelga indefinida de médicos en toda España, a partir del próximo mes de enero, parece estar bien pertrechada en Asturias.

Unos 2.000 facultativos de la región (la mitad de la plantilla) han aportado dinero para la denominada “caja de resistencia”. Se trata de una recaudación de fondos organizada por el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) que pretende compensar las pérdidas de los profesionales que hacen huelga.

Desde hace largo tiempo, la táctica de las huelgas médicas en todos los lugares consiste en que, aunque son unos pocos cientos de profesionales los que hacen paros, la actividad quirúrgica o de pruebas se aplaza en buena medida. Y entonces dos millares de facultativos comparten el perjuicio económico que ello conlleva a los huelguistas.

Tal y como ha ido comentando este periódico, en el paro que tuvo lugar entre los pasados días 9 y 12, la huelga se concentró en tres especialidades: anestesia, radiodiagnóstico y cirugía. Según una estimación aproximada de LA NUEVA ESPAÑA, en esas cuatro jornadas pueden haberse aplazado unas 470 intervenciones quirúrgicas, en torno a 8.300 consultas con el especialista y unas 2.600 pruebas diagnósticas. Esta actividad pospuesta se acumulará a las listas de espera y los números serán patentes a finales de año.

"Situación muy complicada"

La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, admitió este pasado jueves que la previsible huelga indefinida de médicos en el próximo mes de enero sitúa a Asturias en “una situación muy complicada”.

El día antes, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) habían roto las negociaciones con el Ministerio de Sanidad, debido a la negativa del departamento que dirige Mónica García Gómez (Sumar) a retirar la reforma del Estatuto Marco e impulsar una norma específica para los médicos.

La doctora Saavedra había planteado al Consejo Interterritorial de Salud, a la Ministra y al resto de consejeros autonómicos que “tenían que tomar todas las medidas” para detener el conflicto con los facultativos. Asimismo, ofreció su colaboración para conseguirlo.

Los gobiernos autonómicos piden parar la huelga

En términos generales, los 17 gobiernos autonómicos (en su mayor parte presididos por el Partido Popular) son partidarios de que el Ministerio cierre la crisis con los médicos. En el caso de Asturias, la diputada situada teóricamente más a la izquierda en el Parlamento autonómico, Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, portavoz de Somos Asturias y médica pediatra de profesión, ha expresado su apoyo "firme" a la huelga convocada por los facultativos y ha señalado que "las reivindicaciones del colectivo son legítimas y necesarias".

Por otra parte, los sindicatos sanitarios que representan al resto de categorías reclaman al Ministerio de Sanidad que siga adelante con la reforma del Estatuto Marco.