Más fe que suerte con el Gordo de la Navidad: este es el dinero que gastan los asturianos en lotería y todas las veces (más bien pocas) en las que cayó el gran premio

Algo tiene la lotería de Navidad que hace que jueguen hasta los que se niegan a jugar durante todo el año por eso de "si toca en el trabajo o en la tienda de toda la vida del barrio no vaya yo a quedarme sin el pellizco". Tiene fama el sorteo navideño de ser el más repartido y uno de los más populares del año. En Asturias se da fe, pues siempre los asturianos están a la cabeza de los que más juegan en España: el año pasado cada habitante gastó 113 euros de media y en total Loterías despachó casi 114 millones de euros, un 6,3 por ciento más que en 2023. Este año Loterías consignó para la región 120,6 millones de euros, 119,6 euros de media por asturiano.

Este lunes 22 de diciembre será cuando se conozca si tanto jugar ha tenido premio o habrá que esperar otro año más y conformarse como el anterior con calderilla: 636.000 euros en total. Lo cierto es que el Gordo no ha sido muy asiduo a "visitar" Asturias y son 12 veces las que ha tocado en la región en plan íntegro y a lo grande.

No hay que perder la ilusión y, si se juega, hay que tener la botella de sidra (asturiana, de la espumosa) en la nevera para descorcharla si es menester. El sorteo reparte en total 2.772 millones de euros y las 1.807 bolas que van en el bombo de los premios llevan ya varios días en el Teatro Real, donde a las 8.30 horas de este lunes se abrirán las puertas –hay colas desde hace días para seguir la jornada en vivo y directo– y, tras todos los preparativos, los niños de San Ildefonso empezarán cantar. Mucha suerte.