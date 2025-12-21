La Guardia Civil alerta a todos los asturianos: "Nunca envíes tu DNI en color y sin pixelar estos dos elementos"

Atención asturianos: mucho ojo con enviar por internet o Whatsapp tu DNI. Según alerta la Guardia Civil a través de un vídeo, nunca debemos compartir nuestro documento de identidad en color, sino que hay que hacerlo en blanco y negro. Y lo más importante, pixelar dos elementos clave.

"Seguro que lo has hecho alguna vez: te piden una foto de tu DNI para un trabajo o una compraventa y lo envías", señala un agente en las redes sociales de la Guardia Civil. Así, sin más, sin pensar en los peligros, que son muchos. "Tu fotografía la pueden utilizar para abrir una cuenta bancaria o solicitar un préstamo y utilizar los datos para cometer una estafa", continúa diciendo el mismo agente.

¿Qué hay que hacer entonces? Siempre enviar una copia en blanco y negro. Eso lo primero. Y lo segundo pixelar. "Hay que pixelar la foto y la firma o fecha de validez", avisa la Guardia Civil.

Según el Incibe, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el intercambio de información a través de la red se ha convertido en algo común y necesario. Sin embargo, "debemos ser conscientes de los riesgos asociados con el envío de documentos de carácter personal si no tomamos medidas de seguridad para protegerlos". Es habitual hoy en día que nos pidan compartir nuestro DNI para formalizar alguna gestión a través de algún medio online, como puede ser el correo electrónico, WhatsApp, formulario web o incluso a través de algún servicio en la nube.

Todos los riesgos

Las principales amenazas, según el Incibe, son las siguientes:

Suplantación de identidad : si esa información acaba en manos de los ciberdelincuentes, pueden suplantar nuestra identidad y cometer delitos en nuestro nombre, lo que acarrearía graves consecuencias legales y personales.

: si esa información acaba en manos de los ciberdelincuentes, pueden suplantar nuestra identidad y cometer delitos en nuestro nombre, lo que acarrearía graves consecuencias legales y personales. Pérdida de control de la información : enviar documentos privados a sitios web desconocidos aumenta el riesgo de pérdida de control, así como el uso indebido de los mismos.

: enviar documentos privados a sitios web desconocidos aumenta el riesgo de pérdida de control, así como el uso indebido de los mismos. Vulnerabilidades en las comunicaciones : durante el envío existe riesgo de interceptación por atacantes que buscan acceder a información confidencial mediante vulnerabilidades en redes o servidores.

: durante el envío existe riesgo de interceptación por atacantes que buscan acceder a información confidencial mediante vulnerabilidades en redes o servidores. Mala configuración en redes sociales y sobre exposición de información : compartir información privada en plataformas de redes sociales o configurar la privacidad de manera deficiente puede exponer datos personales y sensibles a personas no deseadas sin que seamos consciente de ello.

: compartir información privada en plataformas de redes sociales o configurar la privacidad de manera deficiente puede exponer datos personales y sensibles a personas no deseadas sin que seamos consciente de ello. Almacenamiento de información en la nube y compartición por error de la misma: la falta de precaución al almacenar información en la nube y la posibilidad de compartir datos por accidente con terceros, pueden resultar en la divulgación no deseada de información confidencial.

Más consejos

Algunos de los principales, se mencionan a continuación por parte de los expertos.