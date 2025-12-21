El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos y a usar cadenas en otros 18
Los copos ya cubren de blanco la región por encima de los 500 metros y la Aemet pone mañana en alerta a la Cordillera y los Picos por grandes acumulaciones a partir de los 900
Al frío se suma el temporal de mar con un aviso amarillo activo hasta la tarde del lunes
El invierno ha irrumpido este domingo con fuerza en Asturias. E incluso antes de su entrada oficial (a las 16.03 horas). Desde primera hora de la mañana, hace frío, con mínimas de 6 grados bajo cero registradas en la Cordillera y los Picos de Europa, y ya nieva por encima de los 500 metros. Los copos caídos en las últimas horas han obligado a cerrar al tráfico el puerto del Connio, entre Cangas del Narcea e Ibias, así como las carreteras CO-8, entre Covadonga y Los Lagos, en Cangas de Onís, y la LN-8, que une Tuiza y el puerto de la Cubilla, en Lena. Además, hay que usar cadenas en otros dieciocho altos de montaña de la red secundaria de carreteras del Principado.
Con cadenas
Según datos del 112, esos puertos son el Palo, Pozo de las Mujeres Muertas, San Isidro, Leitariegos, Tarna, Cerredo, Alto del Campillo, Valdeprado, Alto del Acebo, Tormaleo, Cobertoria, Somiedo, San Lorenzo y Ventana. También se precisan cadenas en las carreteras AS-34 (Berducedo-Pozo de las Mujeres Muertas), en Allande; en la AS-264 (Sotres- límite con Cantabria), en Cabrales; en la AS-264 (Tielve-Sotres), también en Cabrales; y en la PO-2 (Beleño-San Ignacio), en Ponga.
Cota de nieve en 500-700 metros
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Asturias que la cota de nieve se sitúe en torno a los 500-700 metros, aunque subirá por la tarde a los 700-900. Los termómetros han descendido hasta los 6 grados bajo cero en Vega de Urriellu, donde se registró una mínima de 5,9 grados en negativo a las 08.50 horas, y en el puerto de Leitariegos, con -5,7 a las 09.10 horas. Por su parte, la temperatura máxima registrada hoy ha sido de 11,3 grados en Llanes.
Según las previsiones de la Aemet, Oviedo se moverá este domingo entre los 3 y los 9 grados; Langreo, entre 1 y 9; Gijón, entre 4 y 11; Llanes, entre 3 y 11; Avilés y Navia, entre 6 y 11...
Fuerte oleaje
Al frío y la nieve se suma el temporal de mar. Tras un día de calma, todo el litoral asturiano vuelve a estar este domingo en alerta amarilla por fuerte oleaje. El aviso, además, se prolongará hasta mañana, lunes, quedando desactivado a las 20.00 horas. El pasado jueves y viernes, la alerta fue mayor, naranja, lo que llevó a Emergencias a lanzar un aviso especial a los asturianos, pidiendo que se alejasen de playas y paseos marítimos. Durante estos días, la boya de Gijón registró una gran ola de 6,52 metros, que supuso la altura máxima contabilizada en la región.
Alerta por nieve para este lunes
Para este lunes, la Aemet ha activado también una alerta amarilla por nevadas. Se esperan acumulaciones importantes por encima de los 900 metros. En concreto, de 5 centímetros en 24 horas. El pronóstico del tiempo es el siguiente: "Cielos nubosos. Lluvias y chubascos en el litoral por la mañana, que se extienden al interior por la tarde. Cota de nieve ascendiendo a 900-1000 metros por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso. Heladas débiles en la cordillera. Viento de componente sur flojo en el interior y moderado de oeste en el litoral".
