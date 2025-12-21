José Antonio F. Carbajal, "Asturiano del mes" por su compromiso con la región

El ingeniero y empresario asturmexicano José Antonio Fernández Carbajal (Puebla, 15 de febrero de 1954) ha sido designado por LA NUEVA ESPAÑA "Asturiano del mes" por su brillante trayectoria al frente de Fomento Económico Mexicano (Femsa), multinacional con sede en Monterrey dedicada sectores como el comercio, la distribución de bebidas y carburantes, o los servicios digitales y financieros.

José Antonio Fernández Carbajal, en la ceremonia de entrega del Premio «José Luis Álvarez Margaride», en Gijón, en junio de 2023. | MARCOS LEÓN

A esta faceta empresarial se suman sus iniciativas de promoción de la educación de calidad y la investigación en salud, y su compromiso con Asturias. Prueba de su interés por la innovación sanitaria y del vínculo que le une a la tierra natal de sus abuelos es el acuerdo de investigación que el pasado mes de octubre suscribió en Oviedo el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey –cuyo consejo directivo presidió Carbajal entre 2012 y 2023, y del que continúa formando parte– con el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y la Universidad de Oviedo.

Esta iniciativa se inscribe en el marco del recién creado "Centro de Investigación Eva y José Antonio Fernández Carbajal", al que este empresario y filántropo y su esposa dan soporte a través de un fondo de innovación e investigación. En virtud de la alianza con las instituciones asturianas, en la capital del Principado se creará un espacio internacional de investigación médica que se desarrollará en torno a tres ejes: un intercambio entre Asturias y México para la formación de estudiantes, médicos y profesionales de la salud; una serie de proyectos de investigación centrados en el implante de islotes pancreático en la cámara anterior del ojo para tratar de curar, entre otras enfermedades, la diabetes; y una lanzadera de empresas de base científico-tecnológica. Además, Fernández Carbajal es patrono de la Fundación Princesa de Asturias. Por todos estos méritos, ha sido elegido "Asturiano del mes" de octubre.

José Antonio Fernández Carbajal tiene sus raíces en Asturias a través de sus dos abuelos maternos y su abuelo paterno, originarios de Pola de Siero y con antepasados en Alles (Peñamellera Alta). "Mis abuelos se atrevieron a salir a buscar oportunidades y, además de las que ellos consiguieron, nos legaron su ejemplo. Junto con mis padres, me proporcionaron una fuerte conexión con la región", explicó a este periódico.

El empresario asturmexicano aún tiene familia en Asturias. Desde hace cuatro décadas, visita ocasionalmente Asturias junto a su esposa Eva María Garza, heredera de uno de los imperios empresariales más influyentes de México. Su abuelo, Eugenio Garza Sada, se graduó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), regresó a México y en 1943 puso en marcha el MIT de México, el Instituto Tecnológico de Monterrey. En el Tec de Monterrey se graduaron tanto José Antonio Fernández Carbajal como su mujer y los tres hijos de ambos.

La cabeza más visible del entramado financiero y empresarial del matrimonio Fernández-Garza y sus tres hijos es Femsa, un gigante multinacional que actualmente tiene presencia en nueve países, con 23.500 establecimientos y 354.000 empleados.

Hace dos años y medio, José Antonio Fernández Carbajal recibió en Gijón el Premio "José Luis Álvarez Margaride" a la Trayectoria Empresarial como "referente global en el mundo de la empresa, y muy especialmente en el ámbito iberoamericano".