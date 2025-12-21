¿Qué es la Macrorregión Atlántica? Este es el importante órgano europeo del que formará parte Asturias

En 2010, los actores regionales europeos del Arco Atlántico expresaron por primera vez su voluntad de reforzar la coordinación de sus estrategias para abordar de manera conjunta los retos y las oportunidades de futuro. Con los años, nació la idea de crear una Macrorregión Atlántica, una figura que ya existía en Europa y que, precisamente, consiste en la agrupación de regiones o países con intereses comunes que se unen para diseñar una estrategia común.

Quince años han tenido que pasar para que los líderes europeos hayan decidido finalmente atender las reclamaciones de estos agentes y se hayan comprometido a diseñar una estrategia macrorregional para el Atlántico, que será fundamental para la fachada atlántica en la que se encuentra Asturias. Esta deberá estar, a más tardar, en junio de 2027.

La Macrorregión Atlántica estará integrada por regiones de España, Francia y Portugal, y está previsto que próximamente se unan Irlanda, Reino Unido y Canadá. En lo que respecta a la representación española, además de Asturias, forman parte de este movimiento Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, Canarias y Andalucía.

¿Qué es una macrorregión?

¿Pero en qué consiste concretamente una macrorregión y que beneficios tiene? Según la página de la Unión Europea, es “un marco integrado respaldado por el Consejo Europeo, que puede recibir el apoyo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, entre otros, para hacer frente a los retos comunes a los que se enfrenta una zona geográfica definida”.

Es decir, los integrantes de estas macrorregiones se benefician de una cooperación reforzada que contribuye a lograr una cohesión económica, social y territorial mucho más estable. El punto de partida es claro. Los países, y las regiones, enfrentan desafíos que van mucho más allá de las fronteras y que, en ocasiones, son comunes y requieren de una solución conjunta.

“Las estrategias macrorregionales sirven como plataformas abiertas y ágiles para la creación de redes estratégicas. Ayudan a coordinar políticas y acciones conjuntas mucho más allá de las barreras físicas o psicológicas”, destacan en la Unión Europea.

Favorecer la cooperación y las inversiones

La Macrorregión Atlántica aspira a ser el marco para favorecer la cooperación y las inversiones entre territorios atlánticos de manera que se pueda responder a esos desafíos comunes a través de la cooperación público-privada y con una gobernanza multinivel en la que intervengan los poderes políticos de la manera más eficiente en cada momento.

En Asturias permitirá mejorar las conexiones ferroviarias y logísticas, potenciar el turismo, encontrar líneas de actuación comunes con las comunicaciones y ampliar la influencia de estas regiones en materias como el hidrógeno verde y la energía.

Como destacó el Gobierno asturiano tras conocer la medida del Consejo Europeo, la macrorregión será “una herramienta clave para evitar que el Arco Atlántico tenga una condición periférica”. Permitirá a Asturias tener más voz en Europa y será el aliciente para avanzar en proyectos fundamentales como el Corredor Atlántico.

Actualmente, Europa cuenta con cuatro Macrorregiones reconocidas: Mar Báltico (2009), Danubio (2010), Adriático y Jónico (2014) y Alpina (2015).

Pero formar parte de una macrorregión no solo conlleva beneficios, también obligaciones. Todas las estrategias adoptadas van acompañadas de un plan de acción continuo que debe actualizarse periódicamente a la luz de las necesidades nuevas y emergentes, y de los contextos cambiantes.