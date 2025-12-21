Desde la mejora de conexiones hasta el desarrollo del hidrógeno verde: estos son todos los beneficios que la macrorregión atlántica de la UE traerá a Asturias
Los integrantes se benefician de una cooperación reforzada que contribuye a lograr una cohesión económica, social y territorial mucho más estable
En 2010, los actores regionales europeos del Arco Atlántico expresaron por primera vez su voluntad de reforzar la coordinación de sus estrategias para abordar de manera conjunta los retos y las oportunidades de futuro. Quince años después, el Consejo de Europa ha decidido apoyar el diseño de la estrategia de una Macrorregión Atlántica, que estará en junio de 2027 y que aspira a ser fundamental para la fachada atlántica, en la que se encuentra Asturias.
Una macrorregión es "un marco integrado respaldado por el Consejo Europeo, que puede recibir el apoyo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, entre otros, para hacer frente a los retos comunes a los que se enfrenta una zona geográfica definida". Los integrantes se benefician de una cooperación reforzada que contribuye a lograr una cohesión económica, social y territorial mucho más estable. El punto de partida es claro. Los países, y las regiones, enfrentan desafíos que van mucho más allá de las fronteras y que, en ocasiones, requieren de una solución conjunta. Actualmente, en Europa hay cuatro reconocidas.
La Macrorregión Atlántica estará integrada por regiones de España, Francia y Portugal, y está previsto que próximamente se unan Irlanda, Reino Unido y Canadá. En lo que respecta a la representación española, además de Asturias, forman parte de este movimiento Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, Canarias y Andalucía.
El órgano aspira a ser el marco para favorecer la cooperación y las inversiones entre territorios atlánticos de manera que se pueda responder a esos desafíos comunes a través de la cooperación público-privada y con una gobernanza multinivel en la que intervengan los poderes políticos de la manera más eficiente.
En Asturias, permitirá mejorar las conexiones ferroviarias y logísticas, potenciar el turismo, encontrar líneas de actuación comunes con las comunicaciones y ampliar la influencia en materias como el hidrógeno verde y la energía. Además de avanzar en proyectos como el Corredor Atlántico.
