Omar González Pardo, presidente del Grupo Trinity, propietario de la cadena de cosmética Clarel: "Asturias es un mercado estratégico con mucho potencial"

La semana pasada abrió sus puertas en el centro de Oviedo, en plena calle Uría, un nuevo establecimiento en Asturias de la cadena de cosmética y hogar Clarel. Es el quinto en la región. La cadena pertenece al conglomerado colombiano Grupo Trinity, dedicado a actividades tan diversas como la siderurgia, el turismo, la minería, la logística o la restauración (donde destacan las cafeterías Juan Valdez, ya presentes en España). La apertura en Asturias es una noticia especialmente agradable para el presidente del holding, Omar González Pardo (Bogotá, 1955), nieto de asturianos y miembro del patronato de la Fundación Princesa de Asturias y de la Asociación de Amigos del Archivo de Indiano, en Colombres.

¿Cuándo tomó la decisión de abrir esta tienda en Oviedo? ¿Qué le llevó a tomarla?

Asturias siempre ha estado en mi corazón y, por eso, debo decir que buena parte de la decisión estuvo guiada por el afecto y el cariño que tengo por esta hermosa tierra. Esta apertura materializa el cumplimiento de dos promesas que hice la primera vez que estuve aquí, en 2023, cuando participé en un encuentro organizado por la Asociación Asturiana de Empresa Familiar (Aefas), en el bellísimo Museo de la Emigración, en Colombres. La primera promesa fue traer la bandera colombiana al Museo. La llevamos de la mano de su presidente, Francisco Rodríguez (presidente de Reny Picot), y hoy tengo, además, el honor de ser miembro de esta institución. La segunda es la que acabamos de anunciar sobre Clarel. En aquel evento en Colombres comenté lo que entonces era nuestro plan de invertir en España, y me preguntaron si Asturias era una posibilidad. Dije que sí, y a través de Clarel estamos cumpliendo con la apertura en Oviedo. Lo hacemos no solo porque es una tierra cercana al corazón y a mis raíces, sino porque es un mercado estratégico, con mucho presente y potencial. Con esta ya sumamos cinco tiendas en Asturias, y seguimos con foco de mayor ampliación en esta región.

¿La belleza y el cuidado personal es un sector al alza en España?

Sin duda, es un sector que en su conjunto viene creciendo con muy buena dinámica. La industria cosmética, que es parte de este, contribuye con más del 1% del PIB de España. A eso hay que sumarle que desde Clarel participamos, además, en el segmento de cuidado del hogar y con más artículos del cuidado personal, lo que hace aún más grande el mercado. No obstante, creo que el auge del sector es mundial, no solo de España o Colombia, donde también viene creciendo de buena manera. Lo que sí es cierto, y lo digo con orgullo, es que ni en Colombia ni en España hay una marca en nuestro segmento con un nivel de presencia como el de Clarel. Con casi mil tiendas, estamos en los barrios, pero también en los lugares de mayor tránsito, lo que nos permite honrar nuestra promesa de valor basada en la cercanía.

¿Se está viendo afectado el Grupo Trinity por los aranceles de Estados Unidos?

En un mundo hiperconectado y globalizado el efecto mariposa de cualquier decisión, sobre todo de la mayor potencia mundial, termina afectando de una u otra manera. En el caso de Grupo Trinity no tenemos una afectación directa, entre otras cosas porque no exportamos a Estados Unidos. Por otro lado, nuestra visión empresarial de agregar valor en el territorio donde operamos, promoviendo el empleo local y fortaleciendo la cadena de suministro desde el entorno, nos ha generado una menor dependencia del suministro externo de insumos que, por una política de reciprocidad arancelaria, pudieran afectarnos.

Además de Clarel, en España su grupo también gestiona las cafeterías Juan Valdez. La mayoría están en Madrid. ¿Tiene previstas más aperturas? ¿Alguna en Asturias?

Así es. En marzo de este año comenzamos esta alianza con Juan Valdez, la única marca en el mundo, de este nivel, que pertenece a los propios caficultores, a las 550.000 familias cafeteras colombianas. Hoy las tiendas están principalmente en Madrid, pero ya hemos empezado a dar un paso importante en nuestro plan de diversificación y abrimos en el verano la primera tienda fuera de Madrid y en un aeropuerto europeo, en Palma de Mallorca. El plan es abrir 140 tiendas en siete años. Se vienen más aperturas y, bueno, creo que aquí, para mantener la costumbre de las promesas a Asturias, diría que en una próxima entrevista espero que la noticia sea la primera apertura de una tienda Juan Valdez en esta hermosa tierra.

En los últimos dos años ha estado dos veces en Asturias. ¿Alguna próxima visita en el horizonte?

Asturias es un destino al que siempre querré ir. De hecho, además de esas visitas, ambas a Colombres, cada año, como miembro del Patronato Princesa de Asturias, tengo el inmenso honor de venir a Oviedo a participar de la entrega de los Premios "Princesa de Asturias".

El reciente asesinato del precandidato Miguel Uribe ha conmocionado a la opinión pública mundial. ¿Es la situación política y social de Colombia más o menos estable de que lo que podemos percibir desde otros países?

Este hecho, además de generar una tristeza personal y colectiva profunda, nos revivió episodios que creíamos superados, no solo en Colombia, sino en Estados Unidos, donde hemos visto nuevamente un atentado contra un presidente, entonces candidato, y el asesinato de líderes políticos. Colombia ha gozado tradicionalmente de una institucionalidad sólida, y en ella incluyo a su empresariado. Esa fortaleza le ha permitido al país alcanzar un nivel de estabilidad política y social mayor que el de otros países de la región. Ahora bien, creo que la reflexión que debemos hacer todos trasciende las fronteras. La polarización debe cesar y debemos pasar de una agenda de confrontación a una de crecimiento, especialmente en Colombia, donde el próximo año tendremos elecciones presidenciales.