Óscar Puente indigna a Asturias con sus "excusas" para no suprimir el peaje del Huerna: "Estamos condenados a seguir pagando por movernos"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a tensar la cuerda con Asturias. Sus palabras, a través de una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, asegurando que ante la complejidad de suprimir el peaje del Huerna, que requeriría abonar indemnizaciones milmillonarias, bonificarlo era «lo máximo» que el Gobierno central podía hacer han provocado las críticas de los agentes políticos, sociales y empresariales de la región, que ven en estas afirmaciones una «excusa» y un reflejo de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha renunciado a solucionar los problemas de la región.

«No se trata de un tema económico, sino de defender los derechos de los usuarios de la vía», reiteraron ayer los socialistas asturianos. Su planteamiento no se ha movido ni una coma: «que se elimine definitivamente el peaje del Huerna, que fue prorrogado por decisión del PP de forma ilegal, como señala el informe de la Comisión Europea». Una supresión, recordó el diputado Ángel Morales, que es reclamada por todas las fuerzas representadas en la Alianza por las Infraestructuras.

Con ese objetivo, señaló, el Gobierno de Asturias «ya está actuando y tomando decisiones». Por el momento, ya plantearon una petición de nulidad de la prórroga. Entretanto, «reclamamos la bonificación al cien por cien».

"Gobierno corrupto y sin rumbo"

Más duros fueron en la oposición «Las declaraciones del ministro son la confirmación de que el Gobierno ha renunciado a dar soluciones a Asturias. Decir que rescatar el Huerna es ‘complejísimo’ equivale a asumir que los asturianos estamos condenados a seguir pagando por movernos mientras en otros territorios sí se liberan autopistas», criticó la congresista del PP Esther Llamazares.

En su opinión, lo «verdaderamente caro» no es rescatar la infraestructura asturiana, sino «mantener un Gobierno corrupto, sin rumbo y sin proyecto de país. Es incalculable el precio que los españoles —y de manera muy especial los asturianos— hemos pagado durante estos años para sostener el peor desgobierno de la historia democrática de España».

Valoración similar hacen desde Vox, para quienes las declaraciones de Óscar Puente suponen admitir que el Ejecutivo central «no tiene voluntad política para acabar con una injusticia que lastra la competitividad, la movilidad y el desarrollo de toda la región». «El peaje del Huerna no es un problema técnico ni jurídico, es una decisión política. Si el Gobierno ha sido capaz de condonar deudas millonarias, pactar privilegios territoriales y asumir costes descomunales para contentar a sus socios separatistas, resulta inaceptable que se escude ahora en la complejidad cuando se trata de una infraestructura vital para los asturianos», afirmó Carolina López, presidenta del partido en Asturias.

El coordinador de IU Asturias y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, insistió en que bonificar al cien por cien el peaje es «una deuda con Asturias y no es discutible». Además, «supone enmendar la plana a la voracidad de las empresas en connivencia con la derecha».

En su opinión, «debería haber margen para pactar» con el ministro, ya que Puente es «un político de primer nivel», por lo que debe entender «que la de Asturias es una plaza clave» en la nueva etapa que debe abordar el Gobierno central. «A ver si se termina la moda de no hacer política pura desde los ministerios», concluyó.

Regreso de Puente a Valladolid

«Puente confirma lo que Foro lleva mucho tiempo denunciando: los trenes van a tardar en llegar a Asturias, y mientras gobierne el PSOE no se va a suprimir el Peaje del Huerna. Lo mejor que nos puede pasar a los asturianos es que Óscar Puente se vuelva a Valladolid», comentó tajante Adrián Pumares.

Por su parte, la diputada Covadonga Tomé acusó al ministro de «mentir». «El cálculo de lo que habría que pagar a la empresa concesionaria, que en ningún caso tiene derecho al lucro cesante, es muy inferior a lo que se pagará en bonificaciones si continua el sistema actual», defendió. Por tanto, «hay motivos sobrados y extraordinariamente fundamentados» para suprimir el peaje.

«Comprobamos que el ministro sigue sin atender la reivindicación, muy fundada, de eliminar el peaje. Supone una nueva decepción ver que ni entiende ni acepta ningún tipo de diálogo con el conjunto de Asturias para buscar una solución», lamenta Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón.

Sobre los Cercanías, apunta que «la mala gestión no se circunscribe al error de las unidades que no entraban por los túneles», sino que es «prolongada en el tiempo y que ha hecho perder calidad en el servicio y, con ello, muchos pasajeros».

Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, incidió en la importancia de avanzar hacia una bonificación total del peaje, «eliminando el agravio que sufre la región y que le resta competitividad al no tener una alternativa segura de conexión con la meseta», más teniendo en cuenta que la resolución judicial «irá para largo».

González también valoró la situación de los trenes de mercancías comprometidos para 2027: «Llega el momento en que cualquier previsión cae en saco roto. Ni se cumple con Asturias ni se asumen responsabilidades por dichos incumplimientos. Mientras gran parte de las regiones avanzan, Asturias sigue con unas cercanías del siglo pasado que afectan seriamente a la movilidad de los ciudadanos».

Ni la Cámara de Comercio de Oviedo ni la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), preguntados por este periódico, quisieron hacer valoración sobre la entrevista del ministro.

"Excusas de mal pagador"

Para Comisiones Obreras, «Puente da excusas de mal pagador. Como bien alertamos en nuestra campaña por la supresión del peaje del Huerna, mantener esta barrera es cosa de la edad de piedra. El ministro utiliza argumentos del siglo pasado, relegando los intereses de Asturias a otros territorios, subordinando nuestra comunidad autónoma frente a terceros», afirmó su secretario general, José Manuel Zapico.

E insistió: «Está habiendo un clamor por la supresión del peaje y se deben buscar todas las alternativas, sin buscar disculpas, para deberse a la ciudadanía frente a intereses privados y garantizar la igualdad territorial».

Para Javier Fernández Lanero, de UGT, el Ministerio «lo que tiene que hacer es cumplir con Asturias, y puede bonificar el peaje del Huerna al cien por cieno al mismo tiempo que da salida a un montón de infraestructuras». Puede también, si quiere ser, leal a uno de los pocos gobiernos que quedan en España de su mismo color político y puede demostrar que desde la izquierda se puede gobernar para solucionar problemas que la derecha generó», afirmó.