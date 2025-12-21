Tomé acusa a Puente de "mentir" sobre el Huerna: "Hay soporte jurídico para suprimir el peaje"

La diputada Covadonga Tomé ha acusado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de “mentir” sobre la complejidad de eliminar el peaje del Huerna. Tras las declaraciones del dirigente socialista en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA afirmando que bonificar es lo único que pueden hacer, la parlamentaria ha asegurado que “hay soporte jurídico y un estudio económico que recuerda, negro sobre blanco, que se debe suprimir”.

El informe al que se refiere, realizado por expertos de la Universidad de la Coruña y encargado por Somos Asturies, asegura que eliminar ahora el peaje del Huerna es más barato para el Estado que esperar a 2050. “Es un documento que demuestra que no hay ningún impedimento legal ni económico para eliminar el peaje”, ha señalado Tomé. Y ha insistido en que, de hecho, “las bonificaciones son el doble de costosas que la supresión”.

“El cálculo de lo que habría que pagar a la empresa concesionaria, que en ningún caso tiene derecho al lucro cesante, es muy inferior a lo que se pagará en bonificaciones si continua el sistema actual”, ha reiterado. Por tanto, “hay motivos sobrados y extraordinariamente fundamentados” para suprimir el peaje.

Explicaciones de Puente y Barbón

Para Tomé, Óscar Puente “tendrá que explicar en algún momento el porqué de su inquina hacia Asturias, quizás en beneficio de otros territorios”. “Y Barbón tendrá que explicar el porqué de su incapacidad para conseguir resultados”, ha acusado.

Respecto al beneficio que otros territorios están teniendo, contrariamente a lo que está pasando en Asturias. La diputada ha hecho referencia a los kilómetros de autopistas que el Ministerio sí está liberando en otras comunidades autónomas. Este sábado se anunció la liberación de la circunvalación de Alicante. Mientras, ha lamentado, “Asturies sigue condenada a pagar este peaje porque al ministro no le da la gana de actuar correctamente”.

Tomé ha concluido dejando claro que desde Somos Asturies solicitarán la revisión de oficio de la prórroga del Huerna, con el objetivo de acabar con un peaje que “está prorrogado ilegalmente por un gobierno del PP, y que un gobierno del PSOE se empeña en mantener, eternizando así la injusticia".