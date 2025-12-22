Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adjudicada en 26 millones la seguridad de la red de ADIF y Alta Velocidad en el Noroeste, incluyendo a Asturias

La seguridad del Norte, Centro, Noreste y Este, se adjudica por otros 125 millones de euros

Personal de seguridad de ADIF manejan un dron.

Personal de seguridad de ADIF manejan un dron. / ADIF

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un importe de 26,07 millones de euros los servicios de vigilancia y seguridad de Adif y Adif Alta Velocidad (AV) en la zona del Noroeste (que incluye Asturias, Galicia y Castilla y León, Lote 4) para el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2026 y el 31 de enero de 2028, incluyendo la posibilidad de prórroga, así como modificados previstos por la puesta en servicio de nuevos tramos ferroviarios.

Los trabajos contemplan la realización de vigilancia y seguridad en estaciones de viajeros, terminales de mercancías, edificios técnicos y administrativos e infraestructuras ferroviarias de las distintas demarcaciones territoriales. La prestación de estos servicios es primordial para la actividad de Adif y Adif AV, dado que ambas entidades han sido designadas por el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) como operadores críticos para los Subsectores de Transporte Ferroviario y así como del transporte Urbano y Metropolitano. Además, se han definido como Infraestructuras Críticas una serie de infraestructuras ferroviarias, lo que implica que los servicios de seguridad planteados, cuya administración compete a ambas entidades, sean considerados fundamentales para Adif y Adif AV.

El contrato incluye también otros cuatro lotes. El lote 1 corresponde a la zona Centro e incluye las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha y se ha adjudicado por 43,53 millones de euros. El lote 2, zona Este, comprende la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia y se ha adjudicado por 27,91 millones de euros. El lote 3, adjudicado por 41,34 millones de euros, cubre la zona Nordeste y abarca las regiones de Cataluña y Aragón. El lote 5 abarca la zona Norte, se ha adjudicado por 11,42 millones de euros e incluye las regiones de País Vasco, La Rioja, Navarra y Cantabria. Por último, el lote 6 (zona Sur) comprende las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura y se está tramitando su próxima adjudicación.

